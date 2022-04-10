https://ria.ru/20220410/mariupol-1782784247.html

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали еще почти 200 человек, включая 39 детей

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали еще почти 200 человек, включая 39 детей - РИА Новости, 10.04.2022

Из Мариуполя в ДНР эвакуировали еще почти 200 человек, включая 39 детей

Почти 200 человек, включая 39 детей, эвакуированы в воскресенье из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T17:09

2022-04-10T17:09

2022-04-10T17:09

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ДОНЕЦК, 10 апр - РИА Новости. Почти 200 человек, включая 39 детей, эвакуированы в воскресенье из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 10 апреля, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 194 человека, среди них 39 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Отмечается, что сейчас эвакуированные находятся в пункте помощи, который развернут силами МЧС ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, мариуполь, днр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, донбасс