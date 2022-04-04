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Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html
Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе
Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022
Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе
Бои Мариуполь вошли в финальную фазу, российские Вооруженные силы контролируют большинство кварталов и в ближайшее время могут освободить оставшиеся территории. РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T18:16
2022-04-04T18:16
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обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
ситуация в днр и лнр
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Бои Мариуполь вошли в финальную фазу, российские Вооруженные силы контролируют большинство кварталов и в ближайшее время могут освободить оставшиеся территории. Как живет город, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, мариуполь, ситуация в днр и лнр
18:16 04.04.2022
 

Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе

Читать ria.ru в
Бои Мариуполь вошли в финальную фазу, российские Вооруженные силы контролируют большинство кварталов и в ближайшее время могут освободить оставшиеся территории. Как живет город, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.

Жители Мариуполя проводят время снаружи, во дворе разрушенного дома
1 из 16

В ожидании освобождения Мариуполя люди приспосабливаются к жизни в разрушенном городе.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.

Жители Мариуполя готовят еду во дворе разрушенного дома
2 из 16

Греются и готовят еду на кострах возле подъездов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖители Мариуполя проводят время во дворе дома.
Жители Мариуполя проводят время во дворе дома
3 из 16
Жители Мариуполя проводят время во дворе дома.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Большая часть зданий пострадала от обстрелов.

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
4 из 16

Большая часть зданий пострадала от обстрелов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.

Жители Мариуполя в подвале дома
5 из 16

И хотя линия фронта сместилась на окраины, местные до сих пор прячутся в подвалах.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.

Пересечение проспекта Металлургов и проспекта Мира в Мариуполе
6 из 16

Многие ничего не знают о родных из других районов: в городе нет сотовой связи и интернета.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.

Дым над кварталами в центре Мариуполя, где продолжаются бои
7 из 16

Дым над кварталами Мариуполя, где продолжаются бои.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе
8 из 16

Разрушенное здание Донецкого академического областного драматического театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.

Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью от волонтеров
9 из 16

Волонтеры непрерывно привозят жителям города гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью от волонтеров. В центре: женщина делится хлебом со своей собакой
10 из 16

С начала марта российские волонтеры доставили на Украину более 7,8 тысячи тонн гуманитарных грузов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.

Военнослужащий ДНР сидит у окна во время боестолкновений в Левобережном районе Мариуполя
11 из 16

Военнослужащий ДНР в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Михаил Андроник
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе.
Мужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе
12 из 16
Мужчина бреется во дворе разрушенного дома в Мариуполе.
© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.

Дети играют в мяч во дворе разрушенного дома в Мариуполе
13 из 16

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.

Местный житель у входа в подвал разрушенного дома в Мариуполе
14 из 16

Однако в том же году украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, восточные пригороды стали горячей точкой.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.

Местный житель готовит у могилы во дворе разрушенного дома в Мариуполе
15 из 16

Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР заявил, что город окружен.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.

Женщина у разрушенного дома в Мариуполе
16 из 16

Военные ДНР и России ведут бои за освобождение Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
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