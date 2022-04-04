https://ria.ru/20220404/mariupol-1781650445.html

Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе

Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 04.04.2022

Ночевка в подвале, костер во дворе: жизнь в Мариуполе

Бои Мариуполь вошли в финальную фазу, российские Вооруженные силы контролируют большинство кварталов и в ближайшее время могут освободить оставшиеся территории. РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T18:16

2022-04-04T18:16

2022-04-04T18:16

фото

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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Бои Мариуполь вошли в финальную фазу, российские Вооруженные силы контролируют большинство кварталов и в ближайшее время могут освободить оставшиеся территории. Как живет город, смотрите в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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