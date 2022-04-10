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Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 10.04.2022
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Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней
Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 10.04.2022
Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней
Президент Франции Эммануэль Макрон вышел вперед после подсчета 65% бюллетеней с 27,03% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T23:34
2022-04-10T23:46
в мире
франция
выборы президента франции — 2022
эммануэль макрон
марин ле пен
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел вперед после подсчета 65% бюллетеней с 27,03% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД страны.У его главной конкурентки — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 26,88%.На третьем месте по-прежнему находится глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержали 18,8% избирателей, четвертую строчку занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6,77%, замыкает пятерку представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,69%).Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
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в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен
23:34 10.04.2022 (обновлено: 23:46 10.04.2022)
 
Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней

Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней

© REUTERS / Benoit TessierЭммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон после объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов во Франции
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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел вперед после подсчета 65% бюллетеней с 27,03% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД страны.
У его главной конкурентки — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 26,88%.
На третьем месте по-прежнему находится глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержали 18,8% избирателей, четвертую строчку занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6,77%, замыкает пятерку представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,69%).
Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
Первый тур президентских выборов во Франции
© AFP 2022 / Kena Betancur

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

Плакаты кандидатов в президенты Франции на избирательном участке во Французском лицее в Нью-Йорке
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
© REUTERS / Francois Nascimbeni

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

Мужчина на избирательном участке в Реймсе во время первого тура президентских выборов во Франции
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
© AFP 2022 / Christophe Simon

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

Женщина берет бюллетень для голосования в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
© AFP 2022 / Ludovic Marin

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

Голосование в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Ле-Туке
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
© AFP 2022 / Ali Al Daher

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Голосование во время первого тура президентских выборов во Франции на избирательном участке во французском департаменте Майот
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
© AFP 2022 / Jack Guez

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

Ребенок на избирательном участке в израильском Тель-Авиве во время голосования в первом туре выборов президента Франции
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
© РИА Новости / Виктория Буданова

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

Люди стоят в очереди на избирательный участок в Париже
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
© AFP 2022 / Thomas Coex

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

Мэр Парижа Анн Идальго голосует во время президентских выборов во Франции
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
© REUTERS / Denis Balibouse

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

Жан-Люк Меланшон голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Марселе
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
© REUTERS / Yves Herman

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

Эрик Земмур голосует в первом туре президентских выборов во Франции на избирательном участке в Париже
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
© REUTERS / Christinne Muschi

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

Граждане Франции ждут в очереди, чтобы проголосовать в первом туре президентских выборов в Канаде
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
© REUTERS / Pascal Rossignol

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

Марин Ле Пен возле избирательного участка после голосования в первом туре президентских выборов во Франции
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
© REUTERS / Thibault Camus

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

Президент Франции Эммануэль Макрон покидает кабинку для голосования во время первого тура президентских выборов
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
© REUTERS / Johanna Geron

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

Монах-траппист во время голосования в первом туре президентских выборов во Франции
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
1 из 14

В воскресенье во Франции проходит первый тур президентских выборов, на высший государственный пост претендуют 12 кандидатов.

© AFP 2022 / Kena Betancur
2 из 14

Французам предстоит выбрать главу государства на пятилетий срок.

© REUTERS / Francois Nascimbeni
3 из 14

Право быть избранным президентом Франции имеют дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, пользующиеся своими гражданскими и политическими правами.

© AFP 2022 / Christophe Simon
4 из 14

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй. В истории Пятой республики ни одни президентские выборы не проходили в один тур.

© AFP 2022 / Ludovic Marin
5 из 14

По данным опросов, наибольшие шансы на выход во второй тур имеют Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

© AFP 2022 / Ali Al Daher
6 из 14

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что исход первого тура вовсе не предопределен, учитывая, что, по данным опросов, 29% французов за несколько дней до выборов говорили, что пойдут голосовать, но еще не определились, кого поддержат.

© AFP 2022 / Jack Guez
7 из 14

На результатах первого тура также может сказаться явка. Политологи опасаются, что она может быть рекордной низкой.

© РИА Новости / Виктория Буданова
8 из 14

Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.

© AFP 2022 / Thomas Coex
9 из 14

Лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон отстоял в очереди среди других избирателей, чтобы отдать свой голос, и кратко пообщался с французами, которые в это время находились на участке.

© REUTERS / Denis Balibouse
10 из 14

Голосование крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура прошло при большом скоплении журналистов.

© REUTERS / Yves Herman
11 из 14

Ближе к полудню на разных участках выстроились большие очереди из желающих проголосовать.

© REUTERS / Christinne Muschi
12 из 14

Марин Ле Пен, отдав голос на выборах президента Франции, какое-то время фотографировалась и общалась с избирателями.

© REUTERS / Pascal Rossignol
13 из 14

Макрон последним из кандидатов проголосовал в первом туре.

© REUTERS / Thibault Camus
14 из 14

Избирательные участки будут открыты по всей Франции с 8.00 до 19.00, некоторые муниципалитеты могут закрыть их позднее — в 20.00.

© REUTERS / Johanna Geron
 
В миреФранцияВыборы президента Франции — 2022Эммануэль МакронМарин Ле Пен
 
 
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