https://ria.ru/20220410/makron-1782815496.html

Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней

Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней - РИА Новости, 10.04.2022

Макрон лидирует с 27,03% голосов после подсчета 65% бюллетеней

Президент Франции Эммануэль Макрон вышел вперед после подсчета 65% бюллетеней с 27,03% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:34

2022-04-10T23:34

2022-04-10T23:46

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франция

выборы президента франции — 2022

эммануэль макрон

марин ле пен

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вышел вперед после подсчета 65% бюллетеней с 27,03% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД страны.У его главной конкурентки — лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен — 26,88%.На третьем месте по-прежнему находится глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, которого поддержали 18,8% избирателей, четвертую строчку занимает крайне правый кандидат, основатель партии "Отвоевание" Эрик Земмур с 6,77%, замыкает пятерку представительница правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс (4,69%).Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.

франция

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франция, выборы президента франции — 2022, эммануэль макрон, марин ле пен