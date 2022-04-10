https://ria.ru/20220410/makron-1782813078.html

Макрон заявил, что 24 апреля можно будет выбрать новую эпоху Франции и ЕС

Макрон заявил, что 24 апреля можно будет выбрать новую эпоху Франции и ЕС - РИА Новости, 10.04.2022

Макрон заявил, что 24 апреля можно будет выбрать новую эпоху Франции и ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 24 апреля можно будет выбрать новую эпоху Франции и Европы. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T23:10

2022-04-10T23:10

2022-04-10T23:16

европа

франция

в мире

эммануэль макрон

выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 10 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 24 апреля можно будет выбрать новую эпоху Франции и Европы."Двадцать четвертого апреля народ может сделать выбор новой эпохи Франции и Европы. 24 апреля можно будет сделать выбор... 24 апреля можно сделать выбор Франции и Европы, которые будут вместе", - сказал Макрон, выступая по итогам первого тура выборов.Он отметил, что следующие две недели станут для страны решающими."Я призываю всех тех, кто в течение шести лет и до сегодняшнего вечера посвятил себя работе вместе со мной, чтобы преодолеть разногласия и объединиться в большое политическое движение единства на благо нашей страны", - добавил лидер.Как сообщает МВД Франции по итогам подсчета 50% голосов, в первом туре президентских выборов Франции лидирует глава правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, набирая 27,53% голосов, за действующего лидера Эммануэля Макрона проголосовали 26,67%.Второй тур выборов состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, франция, в мире, эммануэль макрон, выборы президента франции — 2022