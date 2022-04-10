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ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами сложить оружие - РИА Новости, 10.04.2022
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ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами сложить оружие
ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами сложить оружие - РИА Новости, 10.04.2022
ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами сложить оружие
Народная милиция Луганской народной республики предлагает украинским силовикам, остающимся в городах Попасная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, добровольно... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T22:02
2022-04-10T22:02
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики предлагает украинским силовикам, остающимся в городах Попасная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства республики с позывным "Борода".Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации."Мы продолжаем давать шанс украинским военнослужащим, которые укрылись в жилых районах города Попасная. При помощи артиллерии отправляем им агитационные снаряды, где указана инструкция, как правильно выйти к нашим военнослужащим и добровольно сложить оружие. Кроме Попасной мы отправляем такие снаряды в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, возможность есть у всех, ваша жизнь в ваших руках", - заявил военнослужащий Народной милиции республики.Он уточнил, что после таких акций учащаются случаи добровольной сдачи оружия украинскими военнослужащими."Выходят так, как и написано в инструкции. Там указано, что для того, чтобы беспрепятственно сложить оружие и сдаться в плен, нужно отстегнуть рожок от автомата, повесить его на плечо и с поднятыми руками выйти к нашим военнослужащим. Тогда жизни украинского солдата не будет ничего угрожать", - пояснил журналистам военнослужащий.По его словам, многие добровольно сложившие оружие украинские силовики рассказывали, что нашли листовку и приняли решение, "что пора останавливать кровопролитие и лучше вернуться домой живыми".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220409/zelenskiy-1782690769.html
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в мире, луганская народная республика, украина
22:02 10.04.2022
 
ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами сложить оружие

ЛНР отправляет украинским силовикам агитснаряды с призывами добровольно сложить оружие

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий военной комендатуры ЛНР
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий военной комендатуры ЛНР
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ЛУГАНСК, 10 апр - РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики предлагает украинским силовикам, остающимся в городах Попасная, Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства республики с позывным "Борода".
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что военная операция идет по плану. Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке войск РФ заканчивают зачистку населенных пунктов Попасная и Рубежное. Под полной властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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"Мы продолжаем давать шанс украинским военнослужащим, которые укрылись в жилых районах города Попасная. При помощи артиллерии отправляем им агитационные снаряды, где указана инструкция, как правильно выйти к нашим военнослужащим и добровольно сложить оружие. Кроме Попасной мы отправляем такие снаряды в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, возможность есть у всех, ваша жизнь в ваших руках", - заявил военнослужащий Народной милиции республики.
Он уточнил, что после таких акций учащаются случаи добровольной сдачи оружия украинскими военнослужащими.
"Выходят так, как и написано в инструкции. Там указано, что для того, чтобы беспрепятственно сложить оружие и сдаться в плен, нужно отстегнуть рожок от автомата, повесить его на плечо и с поднятыми руками выйти к нашим военнослужащим. Тогда жизни украинского солдата не будет ничего угрожать", - пояснил журналистам военнослужащий.
По его словам, многие добровольно сложившие оружие украинские силовики рассказывали, что нашли листовку и приняли решение, "что пора останавливать кровопролитие и лучше вернуться домой живыми".
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Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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