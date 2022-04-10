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Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма" - РИА Новости, 10.04.2022
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Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма"
Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма" - РИА Новости, 10.04.2022
Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма"
Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T14:39
2022-04-10T15:33
в мире
великобритания
борис джонсон
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе.Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом. После переговоров они прогулялись по центру столицы и пообщались с гражданами. Этим же вечером Зеленский записал видеообращение к нации, в котором заявил, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю".Многие пользователи не захотели, чтобы следующие поколения вспоминали такие "заслуги" Британии."Да это самый подлый предатель британского народа за всю историю", — убежден Analogue Devices."Да это шутка дня!" — отметил Fight the truth."Этот светловолосый бланманже войдет в историю как политический размазня", — заключил MacEvellian.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, украина, владимир зеленский, россия
14:39 10.04.2022 (обновлено: 15:33 10.04.2022)
 
Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма"

Читатели Daily Mail раскритиковали главу Украины Зеленского за слова о лидерстве Британии

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе.
Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом. После переговоров они прогулялись по центру столицы и пообщались с гражданами. Этим же вечером Зеленский записал видеообращение к нации, в котором заявил, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю".
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
12:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кива: Джонсон поручил Зеленскому подготовить новые кровавые провокации
Многие пользователи не захотели, чтобы следующие поколения вспоминали такие "заслуги" Британии.
"Это точно первый в истории Британии премьер, который открыто поддерживает и финансирует нацистов", — написал ME.
"Да это самый подлый предатель британского народа за всю историю", — убежден Analogue Devices.
"Да это шутка дня!" — отметил Fight the truth.
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"Этот светловолосый бланманже войдет в историю как политический размазня", — заключил MacEvellian.
Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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