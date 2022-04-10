https://ria.ru/20220410/liderstvo-1782772349.html

Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма"

Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма" - РИА Новости, 10.04.2022

Британцы отказались входить в историю в качестве "финансистов нацизма"

Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T14:39

2022-04-10T14:39

2022-04-10T15:33

в мире

великобритания

борис джонсон

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail жестко раскритиковали Владимира Зеленского после заявления об "исторической" роли Великобритании в текущем кризисе.Накануне британский премьер-министр Борис Джонсон прибыл в Киев для встречи с украинским президентом. После переговоров они прогулялись по центру столицы и пообщались с гражданами. Этим же вечером Зеленский записал видеообращение к нации, в котором заявил, что "лидерство Великобритании в оказании военной помощи Украине и в санкционной политике войдут в историю".Многие пользователи не захотели, чтобы следующие поколения вспоминали такие "заслуги" Британии."Да это самый подлый предатель британского народа за всю историю", — убежден Analogue Devices."Да это шутка дня!" — отметил Fight the truth."Этот светловолосый бланманже войдет в историю как политический размазня", — заключил MacEvellian.Россия начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782765653.html

https://ria.ru/20220406/dzhonson-1782048590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220410/mariupol-1782761235.html

великобритания

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, борис джонсон, украина, владимир зеленский, россия