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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2022
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https://ria.ru/20220410/gumpomosch-1782745059.html
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в поселок Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T09:10
2022-04-10T11:35
обострение ситуации в днр и лнр
россия
николаев (украина)
украина
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
признание днр и лнр в россии
безопасность
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в поселок Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Станислав в Херсонской области. Более 10 тонн гуманитарной помощи, включающей в себя макароны, гречневую крупу, консервированную рыбу и мясо, были переданы всем жителям села", - сказали в ведомстве.По данным местных жителей, отмечают в Минобороны, после начавшихся в конце марта обстрелов села со стороны контролируемого Украиной города Николаев, в населенном пункте не работает ни один магазин, продуктов у них не осталось.Как отмечают военные РФ, они разводят гуманитарную помощь во всех населенных пунктах Херсонской области. "Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь", - сообщил военнослужащий Дмитрий.Продуктовые наборы и товары первой необходимости в украинские города доставляются гуманитарными колоннами МЧС России в сопровождении российских военнослужащих, а также грузовым автотранспортом Минобороны России.
россия
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Выдача гуманитарной помощи в Херсонской области
Российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область
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РИА Новости
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россия, николаев (украина), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), признание днр и лнр в россии, безопасность
09:10 10.04.2022 (обновлено: 11:35 10.04.2022)
 
Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Минобороны: российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в поселок Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Станислав в Херсонской области. Более 10 тонн гуманитарной помощи, включающей в себя макароны, гречневую крупу, консервированную рыбу и мясо, были переданы всем жителям села", - сказали в ведомстве.
По данным местных жителей, отмечают в Минобороны, после начавшихся в конце марта обстрелов села со стороны контролируемого Украиной города Николаев, в населенном пункте не работает ни один магазин, продуктов у них не осталось.
Как отмечают военные РФ, они разводят гуманитарную помощь во всех населенных пунктах Херсонской области. "Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь", - сообщил военнослужащий Дмитрий.
Продуктовые наборы и товары первой необходимости в украинские города доставляются гуманитарными колоннами МЧС России в сопровождении российских военнослужащих, а также грузовым автотранспортом Минобороны России.
Сбор гуманитарной помощи для жителей Украины и республик Донбасса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

Сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

Женщины сортируют принятую у населения гуманитарную помощь для беженцев с юго-востока Украины в центре общественных объединений Советского района Новосибирска
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для дальнейшей отправки в Ростовскую область
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

Отсортированная гуманитарная помощь беженцам с юго-востока Украины в помещении Новосибирского отделения Российского Красного Креста
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на одной из улиц в Новосибирске
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

Дети в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

Пожилые люди в центре размещения беженцев, расположенном в здании детско-юношеской спортивной школы в Старобельске
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

Беженка из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в посёлке Малиновка Белгородской области
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

Жители Мариуполя стоят в очереди, чтобы получить гуманитарную помощь, доставленную из России
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

Жители Мариуполя получают гуманитарную помощ
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 13

Россияне собрали 38 миллионов рублей в рамках общероссийского сбора средств, а также больше тысячи тонн гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 13

Волонтеры загружают коробки с гуманитарной помощью для беженцев с юго-востока Украины в грузовой автомобиль для отправки в Ростовскую область.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 13

Гуманитарную помощь на территориях, где идет специальная военная операция, оказывают силы МЧС при поддержке Минобороны России. В России поддержку гражданам ЛНР, ДНР и Украины оказывает Российский Красный Крест.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 13

Международный Комитет Красного Креста (МККК) пообещал выделить дополнительную финансовую поддержку Российскому Красному Кресту для помощи вынужденным переселенцам из Донбасса.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 13

Выделенные средства пойдут в том числе на закупку продуктовых ваучеров и ваучеров на лекарства.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 13

Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью беженцам с юго-востока Украины на улице в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 13

Один из пунктов назначения автоколонн с гуманитарной помощью — освобожденный Старобельск в Луганской области.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 13

Люди разбирают продукты в центре размещения беженцев в Старобельске.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
9 из 13

Центр для беженцев в Старобельске развернули в здании детско-юношеской спортивной школы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
10 из 13

Более 150 беженцев из Харьковской области прибыли в Белгородскую область. Среди них — дети, пожилые люди и инвалиды.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
11 из 13

Беженцы из Харькова в пункте временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
12 из 13

Российские военнослужащие доставили партию гуманитарной помощи в Мариуполь.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
13 из 13

В одном из центральных районов Мариуполя жителям раздали около тысячи продовольственных наборов, а также бутилированную питьевую воду.

© РИА Новости / Максим Блинов
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