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Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область - РИА Новости, 10.04.2022

Российские военные доставили гуманитарную помощь в Херсонскую область

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в поселок Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T09:10

2022-04-10T09:10

2022-04-10T11:35

обострение ситуации в днр и лнр

россия

николаев (украина)

украина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

признание днр и лнр в россии

безопасность

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в поселок Станислав Херсонской области, сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ."Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Станислав в Херсонской области. Более 10 тонн гуманитарной помощи, включающей в себя макароны, гречневую крупу, консервированную рыбу и мясо, были переданы всем жителям села", - сказали в ведомстве.По данным местных жителей, отмечают в Минобороны, после начавшихся в конце марта обстрелов села со стороны контролируемого Украиной города Николаев, в населенном пункте не работает ни один магазин, продуктов у них не осталось.Как отмечают военные РФ, они разводят гуманитарную помощь во всех населенных пунктах Херсонской области. "Приезжаем с периодичностью один раз в неделю и продолжаем выдавать гуманитарную помощь", - сообщил военнослужащий Дмитрий.Продуктовые наборы и товары первой необходимости в украинские города доставляются гуманитарными колоннами МЧС России в сопровождении российских военнослужащих, а также грузовым автотранспортом Минобороны России.

россия

николаев (украина)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Выдача гуманитарной помощи в Херсонской области Российские военные доставили более 10 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область 2022-04-10T09:10 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, николаев (украина), украина, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), признание днр и лнр в россии, безопасность