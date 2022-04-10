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Эрдоган предложил Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в Европу - РИА Новости, 10.04.2022
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Эрдоган предложил Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в Европу
Эрдоган предложил Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в Европу - РИА Новости, 10.04.2022
Эрдоган предложил Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в Европу
Президент Турции Тайип Эрдоган предложил австрийскому канцлеру Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для транспортировки каспийского и средиземного газа в... РИА Новости, 10.04.2022
2022-04-10T21:43
2022-04-10T21:43
в мире
карл нехаммер
австрия
европа
реджеп тайип эрдоган
турция
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил австрийскому канцлеру Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для транспортировки каспийского и средиземного газа в Европу через Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Ранее канцлер сообщил, что в понедельник намерен встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения обстановки на Украине из-за российской военной операции."В ходе встречи обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы... В ходе встречи президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении."Президент Эрдоган заявил, что энергетические ресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье могут транспортироваться в Европу через Турцию. Обратив внимание на стратегический характер вопроса, турецкий президент также отметил, что на этом этапе они могут расширить свое сотрудничество с Австрией, важным распределительным центром Европы в области природного газа", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/gaz-1782162351.html
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в мире, карл нехаммер, австрия, европа, реджеп тайип эрдоган, турция
21:43 10.04.2022
 
Эрдоган предложил Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в Европу

Эрдоган предложил канцлеру Австрии Нехаммеру сотрудничество в транспортировке газа в ЕС

© REUTERS / Fabian BimmerГазовое хранилище
Газовое хранилище - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
© REUTERS / Fabian Bimmer
Газовое хранилище
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АНКАРА, 10 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган предложил австрийскому канцлеру Карлу Нехаммерру расширить сотрудничество для транспортировки каспийского и средиземного газа в Европу через Турцию, сообщает канцелярия турецкого лидера.
Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером. Ранее канцлер сообщил, что в понедельник намерен встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения обстановки на Украине из-за российской военной операции.
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"В ходе встречи обсуждались шаги по улучшению турецко-австрийских отношений и региональные вопросы... В ходе встречи президент Эрдоган выразил удовлетворение недавними контактами на высоком уровне между Турцией и Австрией. Президент Эрдоган заявил, что Анкара продолжает делать все возможное для установления мира между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.
"Президент Эрдоган заявил, что энергетические ресурсы в Каспийском бассейне и Восточном Средиземноморье могут транспортироваться в Европу через Турцию. Обратив внимание на стратегический характер вопроса, турецкий президент также отметил, что на этом этапе они могут расширить свое сотрудничество с Австрией, важным распределительным центром Европы в области природного газа", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреКарл НехаммерАвстрияЕвропаРеджеп Тайип ЭрдоганТурция
 
 
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