https://ria.ru/20220410/frantsiya-1782769459.html

Макрон проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции

Макрон проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции - РИА Новости, 10.04.2022

Макрон проголосовал в первом туре президентских выборов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон последним из кандидатов на президентский пост проголосовал в первом туре выборов в воскресенье. РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T13:44

2022-04-10T13:44

2022-04-10T16:29

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франция

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ПАРИЖ, 10 апр – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон последним из кандидатов на президентский пост проголосовал в первом туре выборов в воскресенье.Действующий глава Французской республики в сопровождении своей супруги Брижит прибыл на избирательный участок в городе Ле Туке (департамент Па-де-Кале) на севере страны, где находится их семейное имение.Около дома четы Макрон собралась большая толпа сторонников, с которыми французский лидер с радостью общался и фотографировался. Перед прибытием на избирательный участок он продолжительное время приветствовал собравшихся французов, жал им руки, раздавал автографы.Как отмечают наблюдатели, Макрон традиционно голосует в середине дня. По сообщению телеканала BFMTV, во второй половине дня Макрон вернется в Париж, где будет следить за результатами выборов.С утра в воскресенье проголосовали другие кандидаты на президентский пост. Первой свой голос в Париже отдала кандидат от "Социалистов" Анн Идальго.Участки на материковой части Франции открылись в воскресенье 08.00 (09.00 мск). В большинстве французских коммун проголосовать можно будет до 19.00 (20.00 мск). А в больших городах, в том числе в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо, Тулузе и других, избирательные участки будут работать до 20.00 (21.00 мск). После закрытия участков должны быть опубликованы данные exit poll и предварительные результаты голосования.По данным МВД, явка в первом туре президентских выборов к 12.00 (13.00 мск) составляет 25,48%, что на 3% ниже, чем в 2017 году.Французы выбирают главу государства на пятилетний срок. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.В первом туре на высший государственный пост претендуют 12 политиков. Среди них – действующий президент страны, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию "Отвоевание", кандидат от партии "Республиканцы" Валери Пекресс и другие.

https://ria.ru/20220410/france-1782529979.html

https://ria.ru/20220410/vybory-1782738748.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, франция