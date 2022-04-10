08:00 10.04.2022 (обновлено: 08:07 10.04.2022)
Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент
© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Bob Edme
ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. На пост главы государства во Франции претендуют 12 кандидатов, но мало кто сомневается, что во второй тур выйдут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Украинская тема полностью вытеснила местные новости и спутала карты действующему президенту. Избиратели потеряли интерес к политике, и многие пока не определились с симпатиями — поэтому результаты голосования вполне могут удивить.
Прежние фавориты, новые расклады
Лидеры кампании очевидны. Согласно опросу IFOP-Fiducial, в первом туре Макрон получит 26,5 процента, Ле Пен — 24. На третьем месте представитель левых, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон: 17,5.
Рейтинг кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс — девять процентов. Примерно столько же — у основателя движения "Реконкиста", публициста крайне правых взглядов Эрика Земмура. У остальных меньше пяти процентов.
Так что второй тур между собой вновь — как пять лет назад — разыграют Макрон и Ле Пен.
© REUTERS / Stephane MaheРаботник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене
Работник наклеивает официальный предвыборный плакат президента Франции и кандидата на переизбрание Эммануэля Макрона в Сен-Эрблене
Избирательная кампания во Франции в целом получилась на редкость скучной и бесцветной: никакой серьезной конфронтации идей, лишь набившие оскомину однообразные лозунги и вялые заочные дебаты. Громких скандалов нет, а бесконечная волна локдаунов и ограничений из-за коронавируса, кажется, истощила интерес французов к политике. К тому же военная спецоперация России на Украине полностью вытеснила местные новости с телеэкранов и первых полос журналов и газет.
Макрон по умолчанию был фаворитом гонки: предполагалось, что в первом туре он получит больше 30 процентов, уверенно оторвавшись от всех оппонентов. Советники заранее подготовили стратегию, по которой в предвыборную борьбу он вступал максимально поздно, оставаясь над схваткой. Мол, президент занят более важными делами — руководит страной и председательствует в Евросоюзе. Поэтому Макрон отказался от дебатов и провел лишь один предвыборный митинг.
Между тем с приближением дня голосования президент понемногу сдавал позиции, а главный конкурент, Марин Ле Пен, наоборот, набирала очки. Эксперты связывают это с тем, что за полтора месяца французы устали от украинской повестки, и посредничество Макрона в урегулировании конфликта оказалась, в общем-то, неубедительным.
© AP Photo / StringerМарин ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне
© AP Photo / Stringer
Марин ле Пен целует девочку во время предвыборного митинга в Анени-Бомоне
Простых избирателей волнует рост цен на коммунальные услуги, бензин, продукты, падение покупательной способности — и внятных ответов на эти вопросы они от главы государства не получили. А, например, такая знаковая для европейцев тема, как борьба с изменением климата, и вся зеленая проблематика вообще отошли на третий план.
Сюрпризы из-за неявки
Согласно "макронометру" французского аналитического центра Ifrap, за пять лет президент реализовал предвыборные обещания лишь наполовину. Конечно, во многом это объясняется коронакризисом. Однако неудовлетворенность граждан — бесспорный факт.
При этом активность избирателей может стать рекордно низкой. По разным опросам, не участвовать в голосовании могут до трети французов, хотя обычно на президентские выборы они шли весьма охотно. И многие пока не решили, кого поддержать.
Столь массовая неявка способна повлиять на результат. В штабе Макрона эту угрозу осознали: на своем единственном предвыборном митинге президент активно призывал сторонников к мобилизации и напомнил о референдуме по Brexit, который завершился не так, как ожидали.
© AP Photo / Bob EdmeЖенщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция
© AP Photo / Bob Edme
Женщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция
Политтехнологи Елисейского дворца пытаются скорректировать сложившийся у многих облик "лидера элиты", "государственного деятеля на службе у богатых", который правит так, как считает нужным, не прислушиваясь к простым людям. Главный лозунг кампании — Avec vous, "С вами". И вновь звучат обещания довести до конца реформы, обеспечить безопасность и процветание Франции и Европы.
Наступление Марин
Осенью Францию всколыхнуло выдвижение правого публициста Эрика Земмура: он взлетел в опросах и долго наступал Марин Ле Пен на пятки. Многие даже поспешили сделать ставку на него как на основного кандидата во второй тур, но со временем внимание к нему ослабло.
Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс произвела сенсацию, победив на праймериз респектабельной правоцентристской партии "Республиканцы" (это "политическая семья" экс-президентов Жака Ширака и Николя Саркози). Она удачно стартовала в опросах, где-то рядом с Земмуром и Ле Пен, однако затем опустилась до девяти процентов, практически утратив шансы на второй тур.
При этом именно у Пекресс, по мнению экспертов, были лучшие шансы против Макрона, поскольку "крайне правую" Ле Пен большинство французов не поддержат.
© AP Photo / Christophe EnaВалери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
© AP Photo / Christophe Ena
Валери Пекресс, кандидат на выборы президента Франции 2022 года
На самом деле Марин давно уже не крайне правая. Она дистанцировалась от позволявшего себе расистские и антисемитские высказывания отца — Жан-Мари Ле Пена, основателя Нацфронта. Переименовала партию, проводит значительно более сдержанную и умеренную политику, делая упор на сохранении суверенитета Франции, защите национальных интересов и традиционных ценностей.
Судя по опросам, это правильная стратегия: отставание от Макрона — минимальное. Если в 2017-м во втором туре Ле Пен проиграла со счетом 34:66, то сейчас, по данным IFOP-Fiducial, может получить 48 процентов при статистической погрешности 1,4-3,1 процента (исследование проводили с 4 по 7 апреля, охватили 3010 респондентов).
Непокорившийся Меланшон
Шансы на второй тур есть и у Жан-Люка Меланшона. В отличие от Макрона, лидера элит, глава "Непокорившейся Франции", как и Ле Пен, воспринимается кандидатом от народа — только на противоположном политическом фланге. Для Меланшона это уже третья попытка. В 2017-м он выступил очень успешно, получив 19,6 процента голосов и совсем немного уступив Франсуа Фийону — представителю "Республиканцев".
Несмотря на достаточно преклонный возраст (ему 70), Меланшон, благодаря таланту оратора и ярким выступлениям, способен привлечь к себе людей, причем в том числе активную, оппозиционно настроенную молодежь. Никому из прочих левых кандидатов он сегодня не оставляет вообще никаких шансов.
© AFP 2022 / Eliot BlondetУчастники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон. 20 марта 2017
Участники предвыборных дебатов на французском телеканале TF1 (слева направо): Франсуа Фийон, Эммануэль Макрон, Жан-Люк Меланшон, Марин Ле Пен и Бенуа Амон. 20 марта 2017
Традиционные левые — Соцпартия — в глубоком кризисе после президентской пятилетки Франсуа Олланда. Яркого лидера нет, а их кандидату, мэру Парижа Анн Идальго, светит лишь два процента голосов.
Кто победит
Повторит ли второй тур сюжет пятилетней давности, зависит от результатов воскресного волеизъявления. Главный вопрос — как распределятся голоса сторонников выбывших из гонки кандидатов.
Пекресс уже заявила, что в случае поражения не будет призывать поддержать того или иного претендента, однако сообщит, за кого поставит галочку сама. А еще она сказала, что не войдет в правительство Макрона, потому что не намерена работать с президентом, политику которого не разделяет.
Большинство избирателей Земмура должны поддержать Ле Пен — если пойдут голосовать. Со сторонниками Меланшона сложнее: идеологические противоречия налицо, однако протестный электорат вполне может сместиться вправо — по принципу "лишь бы не Макрон".
Как бы то ни было, для безусловного фаворита второй тур не будет таким легким, как в 2017-м. Впрочем, сам он вполне уверен в победе.
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