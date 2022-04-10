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Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент

Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент - РИА Новости, 10.04.2022

Украина дорого обходится Макрону. Будет ли во Франции новый президент

На пост главы государства во Франции претендуют 12 кандидатов, но мало кто сомневается, что во второй тур выйдут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Украинская... РИА Новости, 10.04.2022

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:00

2022-04-10T08:07

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ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. На пост главы государства во Франции претендуют 12 кандидатов, но мало кто сомневается, что во второй тур выйдут Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Украинская тема полностью вытеснила местные новости и спутала карты действующему президенту. Избиратели потеряли интерес к политике, и многие пока не определились с симпатиями — поэтому результаты голосования вполне могут удивить.Прежние фавориты, новые раскладыЛидеры кампании очевидны. Согласно опросу IFOP-Fiducial, в первом туре Макрон получит 26,5 процента, Ле Пен — 24. На третьем месте представитель левых, лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон: 17,5.Рейтинг кандидата от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс — девять процентов. Примерно столько же — у основателя движения "Реконкиста", публициста крайне правых взглядов Эрика Земмура. У остальных меньше пяти процентов.Так что второй тур между собой вновь — как пять лет назад — разыграют Макрон и Ле Пен.Избирательная кампания во Франции в целом получилась на редкость скучной и бесцветной: никакой серьезной конфронтации идей, лишь набившие оскомину однообразные лозунги и вялые заочные дебаты. Громких скандалов нет, а бесконечная волна локдаунов и ограничений из-за коронавируса, кажется, истощила интерес французов к политике. К тому же военная спецоперация России на Украине полностью вытеснила местные новости с телеэкранов и первых полос журналов и газет.Макрон по умолчанию был фаворитом гонки: предполагалось, что в первом туре он получит больше 30 процентов, уверенно оторвавшись от всех оппонентов. Советники заранее подготовили стратегию, по которой в предвыборную борьбу он вступал максимально поздно, оставаясь над схваткой. Мол, президент занят более важными делами — руководит страной и председательствует в Евросоюзе. Поэтому Макрон отказался от дебатов и провел лишь один предвыборный митинг.Между тем с приближением дня голосования президент понемногу сдавал позиции, а главный конкурент, Марин Ле Пен, наоборот, набирала очки. Эксперты связывают это с тем, что за полтора месяца французы устали от украинской повестки, и посредничество Макрона в урегулировании конфликта оказалась, в общем-то, неубедительным.Простых избирателей волнует рост цен на коммунальные услуги, бензин, продукты, падение покупательной способности — и внятных ответов на эти вопросы они от главы государства не получили. А, например, такая знаковая для европейцев тема, как борьба с изменением климата, и вся зеленая проблематика вообще отошли на третий план.Сюрпризы из-за неявкиСогласно "макронометру" французского аналитического центра Ifrap, за пять лет президент реализовал предвыборные обещания лишь наполовину. Конечно, во многом это объясняется коронакризисом. Однако неудовлетворенность граждан — бесспорный факт.При этом активность избирателей может стать рекордно низкой. По разным опросам, не участвовать в голосовании могут до трети французов, хотя обычно на президентские выборы они шли весьма охотно. И многие пока не решили, кого поддержать.Столь массовая неявка способна повлиять на результат. В штабе Макрона эту угрозу осознали: на своем единственном предвыборном митинге президент активно призывал сторонников к мобилизации и напомнил о референдуме по Brexit, который завершился не так, как ожидали.Политтехнологи Елисейского дворца пытаются скорректировать сложившийся у многих облик "лидера элиты", "государственного деятеля на службе у богатых", который правит так, как считает нужным, не прислушиваясь к простым людям. Главный лозунг кампании — Avec vous, "С вами". И вновь звучат обещания довести до конца реформы, обеспечить безопасность и процветание Франции и Европы.Наступление МаринОсенью Францию всколыхнуло выдвижение правого публициста Эрика Земмура: он взлетел в опросах и долго наступал Марин Ле Пен на пятки. Многие даже поспешили сделать ставку на него как на основного кандидата во второй тур, но со временем внимание к нему ослабло.Глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс произвела сенсацию, победив на праймериз респектабельной правоцентристской партии "Республиканцы" (это "политическая семья" экс-президентов Жака Ширака и Николя Саркози). Она удачно стартовала в опросах, где-то рядом с Земмуром и Ле Пен, однако затем опустилась до девяти процентов, практически утратив шансы на второй тур.При этом именно у Пекресс, по мнению экспертов, были лучшие шансы против Макрона, поскольку "крайне правую" Ле Пен большинство французов не поддержат.На самом деле Марин давно уже не крайне правая. Она дистанцировалась от позволявшего себе расистские и антисемитские высказывания отца — Жан-Мари Ле Пена, основателя Нацфронта. Переименовала партию, проводит значительно более сдержанную и умеренную политику, делая упор на сохранении суверенитета Франции, защите национальных интересов и традиционных ценностей.Судя по опросам, это правильная стратегия: отставание от Макрона — минимальное. Если в 2017-м во втором туре Ле Пен проиграла со счетом 34:66, то сейчас, по данным IFOP-Fiducial, может получить 48 процентов при статистической погрешности 1,4-3,1 процента (исследование проводили с 4 по 7 апреля, охватили 3010 респондентов).Непокорившийся МеланшонШансы на второй тур есть и у Жан-Люка Меланшона. В отличие от Макрона, лидера элит, глава "Непокорившейся Франции", как и Ле Пен, воспринимается кандидатом от народа — только на противоположном политическом фланге. Для Меланшона это уже третья попытка. В 2017-м он выступил очень успешно, получив 19,6 процента голосов и совсем немного уступив Франсуа Фийону — представителю "Республиканцев".Несмотря на достаточно преклонный возраст (ему 70), Меланшон, благодаря таланту оратора и ярким выступлениям, способен привлечь к себе людей, причем в том числе активную, оппозиционно настроенную молодежь. Никому из прочих левых кандидатов он сегодня не оставляет вообще никаких шансов.Традиционные левые — Соцпартия — в глубоком кризисе после президентской пятилетки Франсуа Олланда. Яркого лидера нет, а их кандидату, мэру Парижа Анн Идальго, светит лишь два процента голосов.Кто победитПовторит ли второй тур сюжет пятилетней давности, зависит от результатов воскресного волеизъявления. Главный вопрос — как распределятся голоса сторонников выбывших из гонки кандидатов.Пекресс уже заявила, что в случае поражения не будет призывать поддержать того или иного претендента, однако сообщит, за кого поставит галочку сама. А еще она сказала, что не войдет в правительство Макрона, потому что не намерена работать с президентом, политику которого не разделяет.Большинство избирателей Земмура должны поддержать Ле Пен — если пойдут голосовать. Со сторонниками Меланшона сложнее: идеологические противоречия налицо, однако протестный электорат вполне может сместиться вправо — по принципу "лишь бы не Макрон".Как бы то ни было, для безусловного фаворита второй тур не будет таким легким, как в 2017-м. Впрочем, сам он вполне уверен в победе.

https://ria.ru/20211215/france-1763693031.html

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