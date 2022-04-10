14:56 10.04.2022 (обновлено: 14:57 10.04.2022)
Минобороны сообщило об уничтожении штаба батальона "Днепр"
Минобороны сообщило об уничтожении базы батальона "Днепр" в селе Звонецкое
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Вооруженные силы ракетным ударом уничтожили штаб националистического батальона "Днепр" в селе Звонецкое, сообщило Минобороны.
"В течение ночи в населенном пункте Звонецкое Днепропетровской области высокоточными ракетами морского базирования уничтожены штаб и место базирования националистического батальона "Днепр", куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников" , — сказал генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, сегодня фрегат Черноморского флота выпустил четыре крылатые ракеты "Калибр" по объектам украинской военной инфораструктуры.
Также в Николаевской и Харьковской областях были уничтожены украинские комплексы ПВО С-300, сбиты восемь беспилотников.
Всего за ночь российская авиация уничтожила 86 украинских объектов — два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основную задачу первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По данным управления Верховного комиссара ООН по правам человека на 8 апреля, с начала российской операции на Украине погибли свыше 1,6 тысячи мирных жителей, более двух тысяч ранены.