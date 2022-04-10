18:03 10.04.2022 (обновлено: 18:33 10.04.2022)
В Германии прошли демонстрации против дискриминации русскоязычных
Демонстрации против дискриминации русскоязычных прошли в Ганновере и Франкфурте
Демонстрации против дискриминации русскоязычных во Франкфурте, Германия
БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости. Несколько сотен человек поучаствовали в демонстрациях против дискриминации русскоязычных жителей Германии в немецких Ганновере и Франкфурте-на-Майне, сообщает издание Bild.
В Ганновере состоялся автопробег, в котором участвовали около 600 человек на примерно 300 автомобилях, пишет издание. Акция проходит под лозунгом "Против разжигания межнациональной розни, притеснений и дискриминации русского населения". Участники принесли флаги России, Германии, также есть участники с флагами Казахстана и других стран СНГ.
Во Франкфурте власти запретили автопробег, но разрешили шествие под лозунгом "Против ненависти и дискриминации русскоговорящих сограждан/Против войны - За мир". Как отмечает газета, собралось "две-три сотни" человек. Как и в Ганновере, здесь запрещена демонстрация символов или лозунгов, которые могут быть трактованы как одобрение действий России на Украине.
Накануне аналогичные акции прошли в Штуттгарте и Любеке. В Любеке полиция выписала четыре штрафа.
Наибольший резонанс в Германии вызвал автопробег под российским и советским флагами против дискриминации русскоязычных, который прошел 3 апреля в Берлине. Организаторы впоследствии сообщали СМИ, что столкнулись с угрозами после этой акции.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как отметили в Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.