Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты"
Глава Дагестана Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2008-...)Стоп-кадр заставки сериала "Сваты"
© Квартал 95 (2008-...)
Стоп-кадр заставки сериала "Сваты"
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский.
"Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании "Студия "Квартал 95". Мы знаем, кто является её основателем, — человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский", – написал Меликов в своем Telegram-канале.
По словам Меликова, покупая фильмы, произведенные этой студией, шоу-бизнес опосредованно финансирует "военную машину наших врагов, их порох, автоматы и пушки, обращенные в наших детей". "Эта военная машина привела к страданиям мирных жителей Донбасса, детей, женщин и стариков, стоила жизни многим нашим ребятам", — сказал руководитель региона.
"Обращаюсь к вам, уважаемые руководители, продюсеры, сотрудники каналов. Я встречаюсь с семьями военнослужащих, погибших за наши безопасность и независимость. Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон "Сватов"?" – отметил Меликов.
Он выразил уверенность, что в России не место проектам, связанным с компанией "Студия "Квартал 95".