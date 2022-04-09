https://ria.ru/20220409/serial-1782691784.html

Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты"

Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты" - РИА Новости, 09.04.2022

Глава Дагестана призвал российские каналы отказаться от сериала "Сваты"

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал 95", основателем... РИА Новости, 09.04.2022

2022-04-09T16:29

2022-04-09T16:29

2022-04-09T16:29

общество

россия

студия "квартал 95"

донбасс

республика дагестан

сергей меликов

культура

владимир зеленский

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МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал российские телеканалы отказаться от показа сериала "Сваты" и других проектов компании "Студия "Квартал 95", основателем которой является Владимир Зеленский."Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании "Студия "Квартал 95". Мы знаем, кто является её основателем, — человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский", – написал Меликов в своем Telegram-канале.По словам Меликова, покупая фильмы, произведенные этой студией, шоу-бизнес опосредованно финансирует "военную машину наших врагов, их порох, автоматы и пушки, обращенные в наших детей". "Эта военная машина привела к страданиям мирных жителей Донбасса, детей, женщин и стариков, стоила жизни многим нашим ребятам", — сказал руководитель региона."Обращаюсь к вам, уважаемые руководители, продюсеры, сотрудники каналов. Я встречаюсь с семьями военнослужащих, погибших за наши безопасность и независимость. Как вы думаете, что должна испытывать мать, потерявшая сына в Донбассе, когда находит в программе передач российских СМИ очередной сезон "Сватов"?" – отметил Меликов.Он выразил уверенность, что в России не место проектам, связанным с компанией "Студия "Квартал 95".

https://ria.ru/20220406/zelenskiy-1782047261.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

общество, россия, студия "квартал 95", донбасс, республика дагестан, сергей меликов, культура, владимир зеленский