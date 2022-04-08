13:43 08.04.2022 (обновлено: 15:06 08.04.2022)
Минцифры подготовило список российских аналогов зарубежных соцсетей
Минцифры подготовило список российских аналогов зарубежных онлайн-сервисов и соцсетей
© Фото : ВКонтактеПриложение "ВКонтакте" на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
Приложение "ВКонтакте" на экране смартфона
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Минцифры России подготовило список отечественных аналогов зарубежных сайтов и приложений из 15 категорий, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.
"Минцифры направляет список рекомендованных российских сервисов и ИТ-решений, которыми можно пользоваться вместо зарубежных аналогов", — говорится в заявлении.
В перечень в том числе вошли соцсети и мессенджеры, образовательные ресурсы, редакторы документов, программы для организации видеоконференций, сервисы бронирования жилья, заказа авиабилетов и площадки электронной коммуникации.
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Министерство отмечает, что большинство порталов были в приоритете у россиян еще до ограничений, а блокировка иностранных платформ лишь поспособствует увеличению аудитории и расширению их функционала.
Согласно списку, россиянам предлагается использовать социальные сети и мессенджеры "ВКонтакте", "Одноклассники", ЯRUS, "ТамТам", "Мой мир", ICQ, Telegram, Yappy и Frisbee. В качестве почтовых сервисов подходят "Почта Mail.ru" и "Мой офис почта", "Яндекс.Почта" и Tegu. Для организации видеоконференций вместо Zoom, Zello и Discord можно задействовать сервисы "Сферум", "Видеозвонки Mail.ru", "Видеозвонки VK" и "Яндекс.Телемост", а для редактирования и работы с документами — "Мой офис", "P7-Офис" и "Яндекс 360".
В феврале и марте некоторые иностранные IT-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка, после чего их сервисы стали недоступны для жителей страны. Кроме того, Тверской суд Москвы в марте запретил в России Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность. На заседании представитель подавшей иск Генпрокуратуры отмечал, что российских пользователей этих соцсетей не будут наказывать за обход блокировок.
Помимо этого, в четверг Роскомнадзор сообщил о применении к Google запрета на распространение рекламы компании и ее информационных ресурсов, а также об информировании поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства. Согласно сообщению, меры будут действовать до устранения компанией нарушений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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