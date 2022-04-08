https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782572002.html

Сербию исключили из санкций ЕС на поставки российской нефти

Сербию исключили из санкций ЕС на поставки российской нефти - РИА Новости, 08.04.2022

Сербию исключили из санкций ЕС на поставки российской нефти

Поставки в Сербию сырья для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") не попадут под запрет с введением 15 мая нового пакета... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:20

2022-04-08T17:20

2022-04-08T17:20

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сербия

россия

санкции

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украина

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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Поставки в Сербию сырья для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефти") не попадут под запрет с введением 15 мая нового пакета ограничительных мер ЕС в отношении России, заявила вице-премьер и министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович.Ранее ГА ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. Сербский президент Александр Вучич заявил в ночь на пятницу, что Белград проголосовал за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций ей самой, в первую очередь в отношении поставок нефти в страну."Хорошая новость в том, что мы исключены из пятого пакета санкций ЕС в отношении России, что значит – снабжение нашего рынка нефтью через Адриатический нефтепровод (JANAF) будет продолжено и после 15 мая. Это нас ставит в более выгодное положение относительно многих других стран региона", - цитирует Минэнерго в пятницу заявление Михайлович.Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%) сообщила о приостановке прокачки с 15 мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписал новый годовой договор с JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/serbiya-1782545935.html

https://ria.ru/20220331/serbiya-1781048916.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сербия, россия, санкции, евросоюз, украина