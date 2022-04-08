00:38 08.04.2022 (обновлено: 00:56 08.04.2022)
Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН
Президент Вучич: Сербия голосовала за выход России из СПЧ ООН из-за угрозы санкций
Президент Сербии Александр Вучич
БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, заявил президент Александр Вучич.
"Есть вопросы не только из-за этого голосования. Люди спрашивают, почему мы не голосовали против или почему не воздержимся. Но если мы воздержимся, против нас будут одни и другие, давление станет еще больше. При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии - будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня", - заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он напомнил, что принятые ранее Евросоюзом санкции позволяют Сербии до 15 мая импортировать нефть, а "потом - ни из РФ, ни откуда бы то ни было, потому что "Газпром нефть" — основной владелец Нефтяной индустрии Сербии (НИС)".
"Нам в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет "ядерным ударом" по Сербии. Они не говорят о настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути", - отметил президент.
Вучич также вновь напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. При этом он несколько раз повторил, что Белград сам не должен попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и сохранить экономический рост.
Вучич в марте заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора России бьют не по интересам Москвы или Брюсселя, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.
Госкомпания - оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%) сообщила о приостановке прокачки нефти с 15 мая на неопределенное время до отмены санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.
В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН, осуждающих действия России на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.