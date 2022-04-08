https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html

Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН

Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН - РИА Новости, 08.04.2022

Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН

Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, заявил президент Александр Вучич. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T00:38

2022-04-08T00:38

2022-04-08T00:56

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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Сербия голосовала за приостановку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы санкций в отношении нее самой, заявил президент Александр Вучич.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия России в СПЧ ООН из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило Россию права голоса и права выступать в Совете. В ответ в Москве заявили о выходе из СПЧ.Он напомнил, что принятые ранее Евросоюзом санкции позволяют Сербии до 15 мая импортировать нефть, а "потом - ни из РФ, ни откуда бы то ни было, потому что "Газпром нефть" — основной владелец Нефтяной индустрии Сербии (НИС)"."Нам в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет "ядерным ударом" по Сербии. Они не говорят о настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути", - отметил президент.Вучич также вновь напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России. При этом он несколько раз повторил, что Белград сам не должен попасть под удар, чтобы выдержать внешнеполитическое давление и сохранить экономический рост.Вучич в марте заявил, что новые меры Совета ЕС в отношении энергетического сектора России бьют не по интересам Москвы или Брюсселя, но по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпром нефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть.Госкомпания - оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%) сообщила о приостановке прокачки нефти с 15 мая на неопределенное время до отмены санкций из-за событий на Украине. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF, который доставляет российское сырье из порта Омишаль в Хорватии, на 3,2 миллиона тонн.В обращении к гражданам 2 марта президент Сербии Александр Вучич сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН, осуждающих действия России на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис из-за боевых действий на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.

https://ria.ru/20220407/spch-1782397601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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александр вучич, россия, сербия, евросоюз, оон, в мире