https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782531471.html

Набиуллина и Костин попали в санкционный список Австралии

Набиуллина и Костин попали в санкционный список Австралии - РИА Новости, 08.04.2022

Набиуллина и Костин попали в санкционный список Австралии

Правительство Австралии включило в список из 67 лиц, против которых введены рестрикции из-за событий на Украине, в частности, председателя ЦБ РФ Эльвиру... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:05

2022-04-08T15:05

2022-04-08T15:05

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

украина

австралия

эльвира набиуллина

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Австралии включило в список из 67 лиц, против которых введены рестрикции из-за событий на Украине, в частности, председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и главу ВТБ Андрея Костина, список дополнительных санкций опубликован на сайте австралийского правительства.В него также включены вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, руководитель РСПП Александр Шохин, бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Под австралийскими санкциями оказались также глава "Росатома" Алексей Лихачев, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.Накануне глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян. По ее словам, в их число вошли начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие официальные лица. С попавшими в новый санкционный лист лицами в нем числится уже до 600 персон и организаций, имеющих отношение к действиям России на Украине, сообщала австралийский министр.Ряд стран Запада вводит все новые санкции против РФ из-за событий на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220407/avstraliya-1782380753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, украина, австралия, эльвира набиуллина, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), втб