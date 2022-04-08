Набиуллина и Костин попали в санкционный список Австралии
Председатель ЦБ Набиуллина и глава ВТБ Костин попали в новый санкционный список Австралии
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Правительство Австралии включило в список из 67 лиц, против которых введены рестрикции из-за событий на Украине, в частности, председателя ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину и главу ВТБ Андрея Костина, список дополнительных санкций опубликован на сайте австралийского правительства.
В него также включены вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава Сбербанка Герман Греф, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба России (ГРУ) Игорь Костюков, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, руководитель РСПП Александр Шохин, бенефициар НЛМК Владимир Лисин. Под австралийскими санкциями оказались также глава "Росатома" Алексей Лихачев, президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов.
Накануне глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян. По ее словам, в их число вошли начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков и другие официальные лица. С попавшими в новый санкционный лист лицами в нем числится уже до 600 персон и организаций, имеющих отношение к действиям России на Украине, сообщала австралийский министр.
Ряд стран Запада вводит все новые санкции против РФ из-за событий на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.