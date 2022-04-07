https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782220331.html
Австралия вводит новые санкции против 67 россиян
Австралия вводит новые санкции против 67 россиян - РИА Новости, 07.04.2022
Австралия вводит новые санкции против 67 россиян
Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян из-за Украины, сообщает в четверг агентство Рейтер. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:37
2022-04-07T09:37
2022-04-07T09:58
австралия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян из-за Украины, сообщает в четверг агентство Рейтер."Сегодня я объявляю дополнительные санкции против 67 представителей российской элиты и олигархов", - приводит агентство слова Пейн.В Австралии в четверг также вступил в силу запрет на поставки в РФ предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров. C 25 апреля вводятся дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, прекращается импорт нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоресурсов из России.Австралия ввела в общей сложности санкций в отношении около 500 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также в отношении нескольких десятков организаций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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австралия, в мире, россия
09:37 07.04.2022 (обновлено: 09:58 07.04.2022)
Австралия вводит новые санкции против 67 россиян
Австралия вводит новые санкции против 67 россиян из-за ситуации на Украине