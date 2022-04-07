https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782220331.html

Австралия вводит новые санкции против 67 россиян

Австралия вводит новые санкции против 67 россиян - РИА Новости, 07.04.2022

Австралия вводит новые санкции против 67 россиян

Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян из-за Украины, сообщает в четверг агентство Рейтер. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:37

2022-04-07T09:37

2022-04-07T09:58

австралия

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155189/81/1551898154_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_90c7e08758ce0389dd90e2a28eb8191c.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Австралии Марис Пейн объявила о новых санкциях против 67 россиян из-за Украины, сообщает в четверг агентство Рейтер."Сегодня я объявляю дополнительные санкции против 67 представителей российской элиты и олигархов", - приводит агентство слова Пейн.В Австралии в четверг также вступил в силу запрет на поставки в РФ предметов роскоши, в том числе ювелирных изделий, золота, вин, транспортных средств, мехов и других товаров. C 25 апреля вводятся дополнительные пошлины в 35% на ввоз в страну всех товаров из РФ и Белоруссии, прекращается импорт нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоресурсов из России.Австралия ввела в общей сложности санкций в отношении около 500 физических лиц из РФ, "включая многих олигархов", а также в отношении нескольких десятков организаций.

https://ria.ru/20220405/oruzhie-1781973778.html

австралия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

австралия, в мире, россия