https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

Европа может сделать Молдавию великой газовой державой

Европа может сделать Молдавию великой газовой державой - РИА Новости, 08.04.2022

Европа может сделать Молдавию великой газовой державой

На Западе продолжается программная борьба с логикой и поиски дверей в альтернативную реальность. Вчера, 7 апреля, Европарламент поддержал введение немедленного... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:00

2022-04-08T08:00

2022-04-08T08:09

авторы

в мире

молдавия

природный газ

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На Западе продолжается программная борьба с логикой и поиски дверей в альтернативную реальность. Вчера, 7 апреля, Европарламент поддержал введение немедленного эмбарго на поставки нефти и природного газа из России. Данная резолюция не является обязательной для исполнения и для ее принудительной реализации всеми странами-участниками необходима ратификация Советом Европы, но, учитывая текущую риторику Брюсселя и его маниакальное стремление наказать Россию даже ценой убийства собственной экономики, от еврочиновников можно ожидать чего угодно.Вчерашнее заявление законодательного органа Старого Света отнюдь не ново. Призывы немедленно задушить "страну-бензоколонку" раздавались с самого начала проведения специальной военной операции, но первым конкретным выступлением, которое можно считать командой к действию, стала речь Урсулы фон дер Ляйен. Месяц назад, девятого марта, на заседании Еврокомиссии ее председатель четко очертила круг и временной горизонт задач – Европа должна в самые сжатые сроки сократить свою зависимость от импорта российского природного газа на 67 процентов. Откуда взялось столько странное число так и осталось загадкой, но мы примем предложенные параметры и обратимся к данным статистики из открытых источников, которые (и даже более точные) должны быть известны европейским руководителям.Начнем с базиса, то есть степени зависимости европейских стран от поставок газообразных углеводородов с востока.Россия является единственным поставщиком голубого топлива в Молдавию, Боснию и Герцеговину и Северную Македонию (100 процентов), недалеко от них убежали Латвия и Финляндия (93-94 процента), в затылок дышат Эстония и Болгария с показателем 77-79 процентов. Им на пятки наступают Словакия, Хорватия, Чехия и Австрия, доля российского газа в их повседневном счастье варьируется от 64 до 70 процентов. Дальше плотной группой идут Германия, Италия и Литва, там наш газ удобно расположился на половине государственного энергобаланса. Последними синхронно финишируют Польша, Венгрия и Словения с показателем 40 процентов.Естественно, что в абсолютных числах Германия покупает на порядки больше газа, чем условная Молдавия, но общий расклад, ежедневно влияющий на принятие решений в отдельно взятых странах, теперь более понятен.Теперь предположим, что Европа таки примет историческое решение и выполнит пожелание госпожи председателя.По данным Eurostat объем поставок российского газа в Европу в 2021 году составил 155 миллиардов кубометров, соответственно, искомые 67 процентов от этого показателя равняются 103,8 миллиардам кубических метров. Именно этот объем газа нужно заместить Брюсселю и команде его верных друзей. Список возможных каналов замещающих поставок не является тайной, более того, европейские чиновники активно курсируют по ним, пытаясь совершить логистическое чудо.По суше в Европу, если вычеркнуть российские магистрали, заходит не так уж много газопроводов. Главные надежды, как обычно, возлагаются на Норвегию, чья доля поставок в Европу составляет 16 процентов. Брюссель загодя начал зондировать почву и всячески подталкивать норвежцев максимально нарастить поставки. Их призыв был услышан. Главная профильная компания страны Equinorсообщила, что она готова увеличить прокачку, но только на 1,5 миллиарда кубометров.Получив столь "воодушевляющий" ответ, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон отправилась в солнечный Баку, ведь из Азербайджана в Европу проложен газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров. В настоящий момент этот канал работает не на полную мощность, прокачивая всего 14 миллиардов кубометров газа. На встречах с руководством Азербайджана госпожа Симсон добилась стратегической победы, стороны договорились увеличить прокачку на два миллиарда, то есть довести TANAP до его проектной мощности.Еще три трубы заходят в Европу с юга, а именно из Алжира, две идут в Испанию и одна поворачивает в Италию. Проблема заключается в том, что газопровод идет через территорию Марокко, с которой у Алжира в настоящий момент имеются критические разногласия по территориальным и шельфовым вопросам. В этом споре своих ближайших соседей Испания заняла сторону Марокко, в ответ на что Алжир вначале отозвал своего посла, а позднее в самом прямом смысле выключил эту из веток газопровода, то есть поставки в Европу разом рухнули на 11 миллиардов кубометров. Запишем эту цифру в минус и запомним.В резерве остался сжиженный природный газ, который благодаря западной прессе воспринимается не иначе, как волшебник в голубом вертолете, способный приплыть из-за океана и совершить любое чудо.Все тот же Eurostat сообщает, что общая пропускная мощность всех регазификационных терминалов Европы, куда мы для наглядности включим Великобританию, составляет 253 миллиарда кубометров. Вроде бы много и достаточно, но дьявол, как водится, прячется в деталях.Тридцать шесть миллиардов приходится на морские порты Турции, которая и не думала вводить никакие санкции против Москвы и изо всех своих финансовых сил наслаждается статусом главного южного газового хаба.Великобритания располагает мощностями в 48 миллиардов кубических метров, но с учетом улетающих в небо цен на коммунальные услуги, электроэнергию и летящий им навстречу, то есть вниз, рейтинг Бориса Джонсона мы бы на месте континентальной Европы не стали рассчитывать на поставки газа оттуда. Впрочем, даже если представить, что чудеса возможны, их масштаб опять упрется в законы физики. В Британию из Бельгии заходит газопровод BBL, по нему Лондон получает природный газ из Европы. BBL предусматривает возможность реверса, закавыка лишь в том, что обратная прокачка физически ограничена объемом в 6 миллиардов кубометров.В Португалии находятся два СПГ-терминала мощностью 7,7 миллиардов, Испания может похвастаться семью портами, где есть установки регазификации, способными преобразовать до 68 миллиардов кубометров голубого топлива.И конечно, эти промышленные объекты не стоят пустыми, а работают с той или иной степенью нагрузки. Профильные ресурсы сообщают, что в настоящий момент не занятыми считаются СПГ-терминалы совокупной пропускной способностью 25,6 миллиардов кубометров. Это вместе с Британией, а если англичане решат не помогать Евросоюзу, откуда они недавно выходили с большим скандалом, то в наличии остаются и вовсе уж скромные 19 миллиардов кубометров.А теперь закроем глаза, представим, что в жизни тоже бывают сказки и посчитаем приведенные выше цифры.Выходит, что при сочетании идеальных условий Европе, как ни крути, на поддержание работы своей промышленности и привычного уровня жизни населения не хватает минимум 75 миллиардов кубометров природного газа. Взять их просто не откуда по той простой причине, что все производство СПГ в США сейчас составляет чуть больше 73 миллиардов и продукция расписана на годы вперед. Буквально на днях Китай заключил очередное соглашение о поставках американского СПГ сроком на 15 лет, то есть демонстративно проигнорировал очень популярную в Европе теорию о том, что спотовые контракты гораздо выгоднее и надежнее.Мы столь подробно описываем все маршруты поставок, мощности логистических поток и цифры статистики с тайной мыслью о том, что они также известны и европейским чиновникам. То есть они не могут не знать, что проводимая ими политика не может закончиться ничем иным, кроме коллапса.Не совсем уж полную невменяемость Брюсселя подтверждает решение отложить введение эмбарго на импорт российского угля, как минимум, до середины августа, хотя еще на прошлой неделе госпожа фон дер Ляйен с коллегами обещала разорвать эту порочную зависимость буквально завтра. Угольные войны заслуживают отдельной большой и подробной статьи. Мы же добавим лишь то, что по итогам 2020 года добыча угля в США выросла на 10 процентов, то есть на 40 миллионов тонн, а год 2021-ый обещает рост ничуть не меньший с тем лишь уточнением, что главным инвестором американского углепрома в ушедшем году стала КНР, куда и пойдут все дополнительные объемы топлива. Австралия уперлась в потолок пропускной способности своих портов, а Индонезия после тотального запрета восстановила экспорт лишь частично.Впрочем, не будем такими уж пессимистами и признаем, что у Европы есть совершенно реальный шанс отказаться от русского газа. Известно, что Молдавия, Словакия и Венгрия готовы начать оплачивать поставки газа в рублях. То есть на восточном крае Европы уже завтра вполне могут обнаружиться практически неограниченные запасы углеводородов и Брюссель сможет спокойно покупать газ в Будапеште, Братиславе или Кишиневе.Отличный план, согласитесь.

https://ria.ru/20220405/evro-1781901342.html

https://ria.ru/20220328/gaz-1780437999.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

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авторы, в мире, молдавия, природный газ