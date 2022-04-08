https://ria.ru/20220408/mogilevskiy-1782107086.html

Константин Могилевский: судьба России сейчас решается, как при Петре I

Константин Могилевский: судьба России сейчас решается, как при Петре I - РИА Новости, 08.04.2022

Константин Могилевский: судьба России сейчас решается, как при Петре I

Через два месяца будет отмечаться 350-летие Петра Первого – последнего в истории России царя и первого ее императора, чьи масштабные реформы радикально изменили РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:00

2022-04-08T11:00

2022-04-08T11:00

интервью

константин могилевский

россия

москва

российская академия наук

сбербанк россии

российское историческое общество

петр i

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Через два месяца будет отмечаться 350-летие Петра Первого – последнего в истории России царя и первого ее императора, чьи масштабные реформы радикально изменили государство. Почему личность Петра была исключительной удачей для нашей страны, в чем заключается историческая связь петровских времен с теми событиями, которые сейчас переживает Россия, в интервью РИА Новости рассказал председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский. Он также сообщил о результатах уникального проекта по расшифровке рукописей Петра с помощью искусственного интеллекта, которые на днях будут представлены на выставке в Москве. Беседовал Владимир Сычев.– Константин Ильич, юбилей Петра Великого уже совсем не за горами. Но такое ощущение, что фигура императора в нашем обществе все же во многом ассоциируется с отдельными образами – памятником "Медный всадник" на Сенатской площади в Санкт-Петербурге, "прорубанием окна" в Европу. А сбривание бород боярам – ни дать ни взять сюжет для комиксов, коих на исторические темы сейчас становится все больше. На ваш взгляд, не теряется ли тем самым главное в нашем понимании личности Петра?– Я думаю, что ни одному нормальному живому человеку не понравится, когда его помещают в комикс. Все люди сложны и многообразны, и никого так вот запросто в эти яркие картинки не получится вставить. Это будет означать сознательную примитивизацию, упрощение. Что уж говорить об очень крупных исторических фигурах.Вместе с тем, действительно, свойство бытового исторического сознания таково, что в нем формируются яркие, но разрозненные образы. Насколько они соответствуют действительности, адекватны ли они конкретной исторической фигуре – это в каждом случае отдельный вопрос. И выстраивание из этих ярких фрагментов целостной ткани, вписывание их в единое историческое полотно – одна из задач исторического просвещения, задач популяризаторов научно-исторического знания. Ныне самое время сделать это в отношении Петра Первого, ибо сейчас многие задумываются о его роли в истории России, которую, это мое убеждение, он спас. Вот это надо подчеркивать. Петр – это исключительная удача, выпавшая на долю России, исключительный исторический шанс, какого иные страны никогда и не дожидаются.– Столь высокую оценку надо раскрыть. В чем же именно проявилась такая исключительность?– Давайте оценим положение России в те годы. Растущее российское государство за XVII "романовский" век сильно окрепло и представляло для конкурентов, для других европейских стран, в первую очередь для Швеции, с одной стороны угрозу, с другой стороны лакомый кусок. Угрозу, конечно, не самой шведской территории, а угрозу экспансионистским планам Швеции.Петр ясно осознавал, что существование государства российского отнюдь не гарантировано. Он понимал все риски, связанные с нахождением России в ее тогдашних границах, отсутствием нормального выхода к морю и, соответственно, отсутствием возможности нормально развивать экономику, а без флота – организовывать оборону огромных морских границ.Петр видел, что Швеция в конце концов вытеснит Россию еще дальше с морских берегов, даже с северных. Ушел бы русский народ в поволжские леса, и, наверное, единое российское государство на этом закончилось бы. И Петр стал думать о том, как эту по существу смертельную угрозу купировать.Петр прекрасно понимал, что стратегической угрозой для России была, и ее фактическая оторванность от современной мысли, от технических новинок, от системы подготовки современных кадров – это все также создавало предпосылки для поражения России, причем достаточно скорого. И он имел возможность в этом убедиться под Нарвой, когда выяснилось, что русская армия не в состоянии противостоять армии шведской.– Но армия – это отнюдь не только солдаты и офицеры, вооружения и военная техника. За ними стоят инженеры, разрабатывающие оружие. За инженерами же – система образования. Выпуск оружия, снабжение войск – это экономика и мощная промышленность, чью работу, в свою очередь, должны грамотно организовать профессионалы-управленцы. И многое другое. И все это основано на патриотизме, на общем деле ради страны. Таким образом, армия – не только обязательная составляющая суверенного государства, но и индикатор его состояния.– Именно так. Вот отсюда необходимость петровских реформ. И боярам он рубил бороды вовсе не потехи ради. Во всем, что он делал, была жизненная государственная необходимость. Те, кто позже, в XVIII-XIX веках, критиковали Петра за сделанное им, с очень большой долей вероятности не имели бы возможности этим заниматься, если бы не Петр. Потому что России не было бы, и не было бы их самих.Самому же Петру, конечно, потребовалось принимать экстраординарные меры по целому ряду направлений, значительно ускорять развитие страны.– По сути, реализовать общегосударственный мобилизационный проект.– Да, речь шла о том, чтобы организовать форсированное развитие России. Вместе с тем, ошибкой было бы считать, что все мобилизационные процессы в экономике, социальной сфере, военном деле Петр запустил с нуля. Это не так. При его отце, царе Алексее Михайловиче, было сделано многое. Например, построен первый российский военный корабль "Орел". В России появились иностранцы. Постепенно вошло в моду европейское платье. А Петр все это ускорил ввиду жизненной необходимости спасать Россию.Конечно, когда мы говорим о конкретных достижениях Петра, то это, во-первых, освоение и развитие территорий страны. Разумеется, это продвижение государства в разные стороны, прежде всего на юг и на восток, шло опять-таки задолго до Петра, со времен складывания единого Московского государства. Петр это продолжил. Петр – это уже Урал, это борьба за выход к южным морям – Азовскому, Каспийскому. Конечно, Петр – это и полноценное, в том числе военное, освоение русского Севера. Разумеется, Петр – это и Балтика. Во-вторых, конечно, Петр – это социальные процессы.– Как раз в нынешнем году, помимо собственно 350-летия Петра, исполняется 300 лет ряду значимых решений, принятых императором. В их числе – указ, учреждавший отечественную прокуратуру, документы о строительстве прямого пути от Санкт-Петербурга до Москвы. И, конечно, закон о порядке государственной службы – "Табель о рангах", который действовал без малого два столетия. В чем был смысл его принятия?– Дело в том, что в социальном плане в такой огромной стране, как Россия, с такими большими расстояниями и, как следствие, усложненными социальными коммуникациями, начатая Петром модернизация никак не могла идти равномерно. Именно поэтому была сделана ставка на "вытаскивание" нашей страны через формирование новой элиты, а не через европеизацию элиты старой.Что принципиально важно – статус служилого человека теперь определялся не тем, из какого он знатного рода вышел, не его богатством, а чином и конкретными заслугами перед государем и государством. Продвижение по чиновной лестнице зависело от царской воли. Кто из боярских детей был готов играть по новым правилам – пожалуйста. Такие люди вписывались в новую конструкцию. Но рядом с ними вставали люди совершенно простого, "черного" происхождения. Это был хорошо продуманный механизм, но не "социальный лифт", идущий вверх этаж за этажом, а, образно говоря, "телепортирование" из низших социальных слоев в высшие.Порой говорят: вот, мол, Петр тем самым разделил Россию на две части: на европеизированную элиту и на остальной народ. И что эта элита, самовоспроизводясь, на протяжении последующих двухсот лет оставалась оторванной от народа. И что якобы поэтому Россия пришла к революции. Но разве Петр виноват в революции? Нет, конечно. Здесь нужно говорить уже о роли потомков Петра, не оценивших или не сумевших разглядеть и купировать возникшие риски.Возвращаясь к Петру – я не думаю, что обстоятельства давали ему большой выбор. На мой взгляд, очень во многих случаях он принимал единственно возможные решения – как тактические, так и стратегические.Но самое главное, в чем у него не было выбора – это в том, быть ли России или не быть. Для Петра Россия была высшей ценностью, это, по-моему, очевидно. И в тех условиях вся его жизнь, вся его государственная деятельность была направлена на спасение России в буквальном смысле слова, я на этом настаиваю, и на создание условий для ее развития, прежде всего экономического.Отсюда и развитие образования, технических наук, инженерного дела. Масса новых предприятий, заводов. Реорганизация архаичной системы управления. Все было направлено на это, на создание условий для развития России.И вот эта готовность Петра, опираясь на внутренние силы России, на энергию народа, на богатейший потенциал территории, во имя собственного существования на этой земле бросить вызов всем остальным, раз уж так пришлось, во многом заложила основы государственной ментальности российского народа. Ради своего существования и развития мы с петровских времен не боялись встать против кого бы то ни было.– Эта ментальность проявлена и сейчас.– Да. Еще один важный момент заключается в том, что Петр, принимая решение противостоять всей Европе, а на тот момент это значило по существу противостоять всему миру, и декларируя эту решимость, никогда не стремился к изоляции. Собственно, мы уже говорили, почему эта изоляция была в то время вредной. Наоборот, Петр, что повторяется рефреном, открыл, "прорубил" окно в Европу. Окно, которое сейчас находится в режиме проветривания в силу того, что Европа, как мы видим, перестала быть самой собой, утратила свою самостоятельность.Политическая, геополитическая субъектность Китая, Индии, целого ряда африканских стран действительно делает Европу "старушкой", которая уже, похоже, сдана своими заокеанскими "детьми" в дом престарелых. Исторический процесс к этому шел и, похоже, пришел.Интерес же Петра к Европе был потребительским в хорошем смысле слова. Он жадно стремился взять оттуда то самое лучшее, что помогло бы развитию России. Можно сказать, что Петр предложил решать старые проблемы новыми методами.– Но бросить такой вызов мог только человек исключительных личных качеств.– Безусловно. Это был чисто русский человек, потомок царского рода, в котором сменилось несколько поколений. При этом человек, который в детстве перенес такое страшное потрясение, как Стрелецкий бунт, убийство своих близких родственников. Он видел все дворцовые интриги, борьбу за власть. И он все это смог пережить, преодолеть, вырастить в себе внутренний стержень, основанный на безграничной любви к России и восприятии России как главной, единственной ценности.Я бы сказал, что Петр действовал как государственный деятель нового времени, который, конечно, ясно осознавал, что история Россия не на нем начинается и не на нем заканчивается. Но, и это ключевой момент, он при этом не исповедовал принцип "после меня хоть потоп", а задумывался об историческом будущем России. И, я уверен, он понимал, что в той точке истории, в которой при нем находилась Россия, имевшие место негативные тенденции необходимо и возможно было корректировать. Для этого у него были и государственный ум, и государственная воля. И Петр изменил исторические тенденции своего времени.– Угроза не только развитию, но и просто существованию России, которая исходила от Швеции при Петре, очень схожа с угрозами, возникшими для современной России со стороны Запада. Согласны?– Совершенно согласен. Более того, я здесь вижу прямую историческую связь петровских времен с теми событиями, через которые сейчас проходит наша страна.Президент Владимир Путин неоднократно, последовательно и подробно давал оценку ситуации на Украине. Я особенно выделю его прошлогоднюю статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Все, о чем он говорил и писал, свидетельствует о том, что глава нашего государства, как и Петр, размышляет историческими категориями, понимая реальные сложные исторические процессы, осознавая те угрозы, которые были обусловлены событиями прошлого, и необходимость эти угрозы устранять.– Наш президент в свое время называл Петра первым среди национальных лидеров, которые вызывают у него восхищение.– Это очень показательно. И я считаю символичным, что глава нашего государства в год 350-летия Петра действует очень по-петровски, и сейчас вновь решается судьба России. Сама история на нашей стороне.– Мы с вами беседуем незадолго до открытия в Москве историко-документальной выставки "Петр I и его эпоха". Историки знают, что Выставочный зал федеральных архивов, где разместится новая экспозиция, всегда "потчует" посетителей очень интересными вещами. Ждать ли им и сейчас сюрпризов, а то и сенсаций?– Конечно. Центральное место на выставке займут результаты проекта "Digital Петр", "Цифровой Петр", посвященного расшифровке рукописей императора.Дело в том, что когда формировался план подготовки юбилейных мероприятий, стало понятно, что одна из больших проблем, связанных с петровским наследием, – это очень затянутая по времени публикация рукописей Петра. Причем эта работа началась не просто давно, а в 1872 году, когда по случаю 200-летия Петра было принято решение издавать его рукописное наследие. Речь шла о том, чтобы эти рукописи выпускать в хронологическом порядке под названием "Письма и бумаги Петра Великого".В 1887 году вышел первый том писем. Сейчас у нас на выходе первая из двух книг тома за 1714 год. Такими темпами можно было бы ожидать завершения всей работы к 500-летию Петра.– Хватило бы, конечно, не на один его юбилей. Но что сдерживает работу?– Все дело в почерке Петра. Это один из худших вариантов скорописи того времени. Петр, прямо скажем, писал коряво, с использованием иностранных слов, с сокращениями. И в царской России, и в СССР были, и сейчас есть лишь несколько человек, способных его разобрать.Поэтому было решено применить искусственный интеллект в рамках совместного проекта Российского исторического общества и Сбербанка "Digital Петр". Непосредственно со стороны историков работу выполняли сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики. Они взяли девять тысяч строк петровских текстов разных лет и по ним "научили" специальную программу разбирать написанное. В итоге удалось получить высочайший уровень расшифровки рукописей – около 98%.И это не просто прорыв, а мировой рекорд. Ведь аналогичные зарубежные проекты дают процент точности на уровне порядка 60%. Теперь открываются новые горизонты в исследованиях не только петровских текстов, но и средневековых документов. Поэтому все, кто участвовал в проекте, по праву могут гордиться сделанным. И, конечно, было бы очень здорово решить задачу расшифровки всего петровского наследия.Хотя надо отметить, что мало разобрать тексты Петра, необходимо еще и интерпретировать написанное. Понять, что он имел в виду, принимая во внимание исторический контекст, обстоятельства, в которых царь делал записи. Это будет отдельная большая работа на будущее.Но и уже сделанное, я уверен, Петру понравилось бы. Потому что совершенно по-петровски, инновационно, удалось современными методами решить старые проблемы и открыть путь для дальнейшей работы.

https://ria.ru/20211102/petr-1757307304.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211130/narva-1761322091.html

https://ria.ru/20210223/prorochestvo-1597533574.html

https://ria.ru/20211022/petr-1754927607.html

https://ria.ru/20210321/verfi-1601678203.html

https://ria.ru/20210915/marshrut-1749970871.html

https://ria.ru/20220319/petr-1775750591.html

https://ria.ru/20220216/oshibka-1773162173.html

https://ria.ru/20220406/vystavka-1782178736.html

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Алёна Пава

интервью, константин могилевский, россия, москва, российская академия наук, сбербанк россии, российское историческое общество, петр i, морская держава