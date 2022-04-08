https://ria.ru/20220408/bayden-1782622647.html

Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином"

Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином" - РИА Новости, 08.04.2022

Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином"

Президент США Джо Байден дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии Белого дома. Трансляцию его выступления вел телеканал CBS. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:44

2022-04-08T22:44

2022-04-08T23:11

в мире

сша

джо байден

си цзиньпин

китай

гималаи

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии Белого дома. Трансляцию его выступления вел телеканал CBS."Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под.. под… Извините. Я был у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я путешествовал с ним, мы проехали где-то 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Я не помню точно", — сказал он.Во время выступления Байден заявил, что может описать США одним словом "возможности". По его словам, этой темы он коснулся именно в беседе с китайским лидером.Американский лидер не в первый раз привлекает внимание СМИ запинками и оговорками. В частности, в начале апреля Байден приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220406/bayden-1782098259.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, китай, гималаи