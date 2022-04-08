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Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином" - РИА Новости, 08.04.2022
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Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином"
Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином" - РИА Новости, 08.04.2022
Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином"
Президент США Джо Байден дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии Белого дома. Трансляцию его выступления вел телеканал CBS. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:44
2022-04-08T23:11
в мире
сша
джо байден
си цзиньпин
китай
гималаи
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии Белого дома. Трансляцию его выступления вел телеканал CBS."Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под.. под… Извините. Я был у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я путешествовал с ним, мы проехали где-то 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Я не помню точно", — сказал он.Во время выступления Байден заявил, что может описать США одним словом "возможности". По его словам, этой темы он коснулся именно в беседе с китайским лидером.Американский лидер не в первый раз привлекает внимание СМИ запинками и оговорками. В частности, в начале апреля Байден приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, сша, джо байден, си цзиньпин, китай, гималаи
22:44 08.04.2022 (обновлено: 23:11 08.04.2022)
 
Байден дважды запнулся, рассказывая историю о "путешествии с Си Цзиньпином"

Президент США Байден дважды запнулся во время выступления в Вашингтоне

© REUTERS / Aleksandra SzmigielПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Aleksandra Szmigiel
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден дважды запнулся, выступая с речью на торжественном мероприятии Белого дома. Трансляцию его выступления вел телеканал CBS.
"Америка — это нация, которую можно определить одним словом. Я был у под.. под… Извините. Я был у подножия Гималаев вместе с Си Цзиньпином. Я путешествовал с ним, мы проехали где-то 17 тысяч миль, когда я был вице-президентом. Я не помню точно", — сказал он.
Во время выступления Байден заявил, что может описать США одним словом "возможности". По его словам, этой темы он коснулся именно в беседе с китайским лидером.
Американский лидер не в первый раз привлекает внимание СМИ запинками и оговорками. В частности, в начале апреля Байден приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Шутка над Байденом навела американцев на мысль о теневом президенте
 
В миреСШАДжо БайденСи ЦзиньпинКитайГималаи
 
 
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