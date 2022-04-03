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Байден забыл, кем он был в 2011 году - РИА Новости, 03.04.2022
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Байден забыл, кем он был в 2011 году
Байден забыл, кем он был в 2011 году - РИА Новости, 03.04.2022
Байден забыл, кем он был в 2011 году
Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность РИА Новости, 03.04.2022
2022-04-03T17:24
2022-04-03T19:20
в мире
мишель обама
военно-морские силы сша
джо байден
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента. Текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликован на сайте Белого дома.В действительности вице-президентом в тот период был он сам."Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл. — Прим. Ред.) выполняет на посту первой леди в рамках инициативы Joining Forces (основана в 2011 году. — Прим. Ред.). Она начала ее еще вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом, и продолжает по сегодняшний день", — сказал Байден.Конфуз произошел во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.На церемонию, по данным ВМС, были приглашены полторы тысячи человек.Байден занимал должность вице-президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. В этот период страной руководил Барак Обама, а его жена Мишель принимала участие в светской и политической жизни в статусе первой леди.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20220402/bayden-1781474251.html
https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html
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в мире, мишель обама, военно-морские силы сша, джо байден
17:24 03.04.2022 (обновлено: 19:20 03.04.2022)
 
Байден забыл, кем он был в 2011 году

Байден назвал Мишель Обаму вице-президентом на церемонии ввода в строй атомной подлодки

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента. Текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликован на сайте Белого дома.
В действительности вице-президентом в тот период был он сам.
"Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл. — Прим. Ред.) выполняет на посту первой леди в рамках инициативы Joining Forces (основана в 2011 году. — Прим. Ред.). Она начала ее еще вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом, и продолжает по сегодняшний день", — сказал Байден.
Конфуз произошел во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".
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Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.
На церемонию, по данным ВМС, были приглашены полторы тысячи человек.
Байден занимал должность вице-президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. В этот период страной руководил Барак Обама, а его жена Мишель принимала участие в светской и политической жизни в статусе первой леди.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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В миреМишель ОбамаВоенно-морские силы СШАДжо Байден
 
 
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