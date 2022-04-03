https://ria.ru/20220403/bayden-1781554715.html

Байден забыл, кем он был в 2011 году

Байден забыл, кем он был в 2011 году - РИА Новости, 03.04.2022

Байден забыл, кем он был в 2011 году

Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность РИА Новости, 03.04.2022

2022-04-03T17:24

2022-04-03T17:24

2022-04-03T19:20

в мире

мишель обама

военно-морские силы сша

джо байден

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента. Текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликован на сайте Белого дома.В действительности вице-президентом в тот период был он сам."Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл. — Прим. Ред.) выполняет на посту первой леди в рамках инициативы Joining Forces (основана в 2011 году. — Прим. Ред.). Она начала ее еще вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом, и продолжает по сегодняшний день", — сказал Байден.Конфуз произошел во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.На церемонию, по данным ВМС, были приглашены полторы тысячи человек.Байден занимал должность вице-президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. В этот период страной руководил Барак Обама, а его жена Мишель принимала участие в светской и политической жизни в статусе первой леди.Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20220402/bayden-1781474251.html

https://ria.ru/20220325/bayden-1780176432.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, мишель обама, военно-морские силы сша, джо байден