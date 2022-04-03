17:24 03.04.2022 (обновлено: 19:20 03.04.2022)
Байден забыл, кем он был в 2011 году
Байден назвал Мишель Обаму вице-президентом на церемонии ввода в строй атомной подлодки
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден в ходе церемонии спуска на воду атомной подводной лодки допустил ошибку, приписав жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента. Текст речи с зачеркнутой и исправленной оговоркой опубликован на сайте Белого дома.
В действительности вице-президентом в тот период был он сам.
"Я глубоко горжусь работой, которую она (жена Байдена Джилл. — Прим. Ред.) выполняет на посту первой леди в рамках инициативы Joining Forces (основана в 2011 году. — Прим. Ред.). Она начала ее еще вместе с Мишель Обамой, когда та была вице-президентом, и продолжает по сегодняшний день", — сказал Байден.
Конфуз произошел во время спуска на воду субмарины USS Delaware (SSN 791) — ударной быстроходной атомной подлодки класса "Виргиния".
Как указали ранее ВМС США, субмарины этого класса предназначены для выполнения широкого спектра задач в открытом океане и на побережье, они были задуманы как менее дорогая альтернатива ударным подводным лодкам класса Seawolf, созданным в эпоху холодной войны, и заменяют более старые подводные лодки класса Los Angeles, 29 из которых уже выведены из эксплуатации.
На церемонию, по данным ВМС, были приглашены полторы тысячи человек.
Байден занимал должность вице-президента Соединенных Штатов с 2009 по 2017 год. В этот период страной руководил Барак Обама, а его жена Мишель принимала участие в светской и политической жизни в статусе первой леди.
Байден довольно часто допускает оговорки и совершает неловкие поступки. Например, он неоднократно назвал вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.