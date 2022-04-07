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Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга - РИА Новости, 07.04.2022
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Ямало-Ненецкий автономный округ
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Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга
Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга - РИА Новости, 07.04.2022
Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга
В культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приняли участие 350 одаренных старшеклассников... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:26
2022-04-07T12:55
социальный навигатор
ямал
санкт-петербург
сн_образование
ямало-ненецкий автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
государственный эрмитаж
вузы
музеи
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приняли участие 350 одаренных старшеклассников ямальских школ. Мероприятие организовано по инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Участники поездки прошли конкурсный отбор. В течение четырех дней их ждет насыщенная культурная и образовательная программа по 10 направлениям. Среди них математика, история, ТЭК, управление и экономика, филология, а также химико-биологическое, гражданско-патриотическое, психолого-педагогическое, художественно-эстетическое и краеведческое направления.Культурно-образовательную программу разработало представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге."Губернатор поставил задачу познакомить юных ямальцев с культурным наследием города и помочь им определиться с выбором будущей профессии через знакомство с программами обучения вузов и реальными процессами на предприятиях Северной столицы", – отметил руководитель представительства Александр Палагин.Школьники посетили Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Домик Петра I, Музей блокады Ленинграда, Царскосельский лицей, Екатерининский дворец, городские театры."Я планирую поступать в вуз Санкт-Петербурга. Этот город очень близок моей душе. Когда выезжаешь за пределы своего округа, напитываешься новыми эмоциями и возвращаешься на Ямал с еще большим багажом знаний и опыта", – сообщил одиннадцатиклассник из Харпа Илья Тюкавкин.Участники поездки также посетили ведущие вузы города, в том числе Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет."Ямал показывает очень хороший пример профессиональной ориентации, и мне бы очень хотелось, чтобы мечты выпускников округа сбылись. Учеба в педиатрическом университете – это возможность заниматься высоко нравственным делом", – отметил ректор вуза Дмитрий Иванов.Школьники приняли участие в экскурсиях в лучшие школы Санкт-Петербурга, в Академию цифровой трансформации, Академию талантов, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. Также для них была организована интеллектуальная игра, которую провел магистр "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель "Хрустальной совы" Алексей Блинов.Мероприятие прошло в рамках системы поддержки одаренных детей ЯНАО.
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социальный навигатор, ямал, санкт-петербург, сн_образование, ямало-ненецкий автономный округ (янао), государственный эрмитаж, вузы, музеи, общество
12:26 07.04.2022 (обновлено: 12:55 07.04.2022)
 

Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПосетители Эрмитажа
Посетители Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приняли участие 350 одаренных старшеклассников ямальских школ. Мероприятие организовано по инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.

"Мы постоянно совершенствуем нашу поддержку одаренных ребят, добавляем новые программы. В этом году решили организовать для старшеклассников поездку в Санкт-Петербург. Это город, в котором каждый должен побывать не один раз, познакомиться с культурным наследием нашей страны. Уверен, даже для тех, кто уже бывал в городе, эта поездка откроет его по-новому. Программа очень насыщенная и интересная", – рассказал Дмитрий Артюхов.

Участники поездки прошли конкурсный отбор. В течение четырех дней их ждет насыщенная культурная и образовательная программа по 10 направлениям. Среди них математика, история, ТЭК, управление и экономика, филология, а также химико-биологическое, гражданско-патриотическое, психолого-педагогическое, художественно-эстетическое и краеведческое направления.
Культурно-образовательную программу разработало представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге.
"Губернатор поставил задачу познакомить юных ямальцев с культурным наследием города и помочь им определиться с выбором будущей профессии через знакомство с программами обучения вузов и реальными процессами на предприятиях Северной столицы", – отметил руководитель представительства Александр Палагин.
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Школьники посетили Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Домик Петра I, Музей блокады Ленинграда, Царскосельский лицей, Екатерининский дворец, городские театры.
"Я планирую поступать в вуз Санкт-Петербурга. Этот город очень близок моей душе. Когда выезжаешь за пределы своего округа, напитываешься новыми эмоциями и возвращаешься на Ямал с еще большим багажом знаний и опыта", – сообщил одиннадцатиклассник из Харпа Илья Тюкавкин.
Участники поездки также посетили ведущие вузы города, в том числе Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.
"Ямал показывает очень хороший пример профессиональной ориентации, и мне бы очень хотелось, чтобы мечты выпускников округа сбылись. Учеба в педиатрическом университете – это возможность заниматься высоко нравственным делом", – отметил ректор вуза Дмитрий Иванов.
© Фото : Представительство ЯНАО в Санкт-ПетербургеЯмальские школьники 10-11 классов приняли участие в "Интеллектуальной игре", которую провел двукратный обладатель хрустальной совы "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов (в центре кадра)
Ямальские школьники 10-11 классов приняли участие в Интеллектуальной игре, которую провел двукратный обладатель хрустальной совы Что? Где? Когда? Алексей Блинов (в центре кадра) - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге
Ямальские школьники 10-11 классов приняли участие в "Интеллектуальной игре", которую провел двукратный обладатель хрустальной совы "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов (в центре кадра)
Школьники приняли участие в экскурсиях в лучшие школы Санкт-Петербурга, в Академию цифровой трансформации, Академию талантов, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. Также для них была организована интеллектуальная игра, которую провел магистр "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель "Хрустальной совы" Алексей Блинов.
Мероприятие прошло в рамках системы поддержки одаренных детей ЯНАО.
 
Ямало-Ненецкий автономный округСоциальный навигаторЯмалСанкт-ПетербургСН_ОбразованиеЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Государственный ЭрмитажВузыМузеиОбщество
 
 
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