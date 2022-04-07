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Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга

Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга - РИА Новости, 07.04.2022

Одаренные школьники Ямала посетили музеи и вузы Санкт-Петербурга

В культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приняли участие 350 одаренных старшеклассников... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:26

2022-04-07T12:26

2022-04-07T12:55

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. В культурно-образовательной поездке в Санкт-Петербург, приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I, приняли участие 350 одаренных старшеклассников ямальских школ. Мероприятие организовано по инициативе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.Участники поездки прошли конкурсный отбор. В течение четырех дней их ждет насыщенная культурная и образовательная программа по 10 направлениям. Среди них математика, история, ТЭК, управление и экономика, филология, а также химико-биологическое, гражданско-патриотическое, психолого-педагогическое, художественно-эстетическое и краеведческое направления.Культурно-образовательную программу разработало представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге."Губернатор поставил задачу познакомить юных ямальцев с культурным наследием города и помочь им определиться с выбором будущей профессии через знакомство с программами обучения вузов и реальными процессами на предприятиях Северной столицы", – отметил руководитель представительства Александр Палагин.Школьники посетили Государственный Эрмитаж, Петропавловскую крепость, Кунсткамеру, Домик Петра I, Музей блокады Ленинграда, Царскосельский лицей, Екатерининский дворец, городские театры."Я планирую поступать в вуз Санкт-Петербурга. Этот город очень близок моей душе. Когда выезжаешь за пределы своего округа, напитываешься новыми эмоциями и возвращаешься на Ямал с еще большим багажом знаний и опыта", – сообщил одиннадцатиклассник из Харпа Илья Тюкавкин.Участники поездки также посетили ведущие вузы города, в том числе Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет."Ямал показывает очень хороший пример профессиональной ориентации, и мне бы очень хотелось, чтобы мечты выпускников округа сбылись. Учеба в педиатрическом университете – это возможность заниматься высоко нравственным делом", – отметил ректор вуза Дмитрий Иванов.Школьники приняли участие в экскурсиях в лучшие школы Санкт-Петербурга, в Академию цифровой трансформации, Академию талантов, Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова. Также для них была организована интеллектуальная игра, которую провел магистр "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель "Хрустальной совы" Алексей Блинов.Мероприятие прошло в рамках системы поддержки одаренных детей ЯНАО.

https://na.ria.ru/20220323/vuzy-1779514893.html

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