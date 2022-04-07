https://ria.ru/20220407/nato-1782391418.html

Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России

Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России - РИА Новости, 07.04.2022

Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:05

2022-04-07T20:05

2022-04-07T20:05

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финляндия

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дмитрий песков

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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.Песков ответил на вопрос, считает ли он экзистенциальной угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которая "может привести к применению ядерного оружия"."Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю", - сказал Песков в интервью Sky News, отвечая на вопрос. Он заявил, что не считает экзистенциальной угрозой для России и введённые экономические санкции, и оказываемое давление. "Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…", - сказал Песков.Решение руководства Финляндии о вступлении в НАТО стало бы стратегической ошибкой, сделало бы страну мишенью для ответных мер РФ, отмечал ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

https://ria.ru/20220406/finlyandiya-1782087485.html

https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html

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швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, финляндия, швеция, россия, дмитрий песков