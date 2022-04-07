Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии угрозой России
Песков не считает включение в НАТО Швеции и Финляндии экзистенциальной угрозой России
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не считает вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.
Песков ответил на вопрос, считает ли он экзистенциальной угрозой для России вступление Швеции и Финляндии в НАТО, которая "может привести к применению ядерного оружия".
"Что вы имеете в виду? Дальнейшее расширение НАТО? Нет, я не думаю", - сказал Песков в интервью Sky News, отвечая на вопрос. Он заявил, что не считает экзистенциальной угрозой для России и введённые экономические санкции, и оказываемое давление. "Нет, мы живем под санкциями уже пару десятилетий, и мы уже привыкли к этой ситуации. Мы начали готовиться к этим санкциям год назад…", - сказал Песков.
Решение руководства Финляндии о вступлении в НАТО стало бы стратегической ошибкой, сделало бы страну мишенью для ответных мер РФ, отмечал ранее первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.