Участников Игр в Пекине и зимних игр паралимпийцев наградили в Югре
Сергей Устюгов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова наградила победителей и призеров Олимпийских игр в Пекине и Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт", спортсмены получили сертификаты на суммы до 15 миллионов рублей.
"Югра гордится вами. Вашим мужеством, характером, верными решениями тренеров, успехом югорской системы спортивной подготовки", - сказала Комарова в ходе встречи со спортсменами. Глава региона отметила, что достижения и победы югорских спортсменов мотивируют молодежь и взрослых на занятия спортом и поддержание здорового образа жизни.
Денежный сертификат на сумму в 15 миллионов рублей получил обладатель золотой медали, победитель лыжной эстафеты в Пекине Сергей Устюгов. Серебряной и бронзовой медалистке Олимпиады в биатлоне Кристине Резцовой были вручены два сертификата на 10 и 7 миллионов рублей соответственно.
Также губернатор Югры вручила сертификаты на суммы до 8 миллионов призерам и участникам зимних Паралимпийских игр "Мы вместе. Спорт". Два "золота" заработали югорские спортсмены Михаил Слинкин и Алексей Петров, одержавшие победы в сноуборде в своих категориях. Помимо этого, игроки СХК "Югра" нападающий Николай Терентьев и защитник Илья Волков помогли занять первое место сборной по следж-хоккею Россия-1, а за вторую сборную, завоевавшую серебряные награды, сыграли Василий Варлаков, Михаил Мячин, Константин Шихов, Игорь Малецкий, Евгений Плотников и Андрей Соколов.
Первые игры "Мы вместе. Спорт" прошли 17-20 марта в Ханты-Мансийске с участием спортсменов-паралимпийцев из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана. По итогам Игр россияне завоевали 39 золотых, 40 серебряных и 27 бронзовых медалей.
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