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В Госдуму внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России - РИА Новости, 07.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220407/dostoyanie-1782243287.html
В Госдуму внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России
В Госдуму внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России - РИА Новости, 07.04.2022
В Госдуму внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России
Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин вносят в нижнюю палату парламента законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T11:28
2022-04-07T12:25
госдума рф
валентина матвиенко
вячеслав володин
лилия гумерова
константин косачев
россия
совет федерации рф
культура
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин вносят в нижнюю палату парламента законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации, сообщает пресс-служба СФ.Среди авторов документа - заместитель Председателя СФ Константин Косачев и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности".Оно играет ключевую роль в формировании культурного пространства современной России, на территории которой проживают представители более 190 национальностей и этнических групп, каждая из которых является носителем уникальных самобытных культурных традиций, говорится в сообщении.Законопроектом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении культурного наследия.Документ вводит понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния РФ, устанавливает права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, основные принципы создания и ведения государственной информационной системы "Федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации".По словам Гумеровой, решение о разработке законопроекта было принято по итогам Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", состоявшегося в сентябре 2021 года в Ярославле."На площадке верхней палаты была создана рабочая группа с участием Министерства культуры РФ, представителей экспертного и научного сообщества по подготовке текста законопроекта", - рассказала сенатор.Она отметила, что документ внесен в Госдуму непосредственно в Год культурного наследия народов России, который объявлен в соответствии с указом президента РФ.
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госдума рф, валентина матвиенко, вячеслав володин, лилия гумерова, константин косачев, россия, совет федерации рф, культура, политика, новости культуры
11:28 07.04.2022 (обновлено: 12:25 07.04.2022)
 
В Госдуму внесут проект о нематериальном этнокультурном достоянии России

Матвиенко и Володин внесут в ГД проект о нематериальном этнокультурном достоянии России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Спикеры Совфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин вносят в нижнюю палату парламента законопроект о нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации, сообщает пресс-служба СФ.
Среди авторов документа - заместитель Председателя СФ Константин Косачев и председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
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Как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, "нематериальное этнокультурное достояние РФ является частью общего наследия человечества в различных областях деятельности, мощным средством сближения народов России, этнических общностей, утверждения их культурной самобытности".
Оно играет ключевую роль в формировании культурного пространства современной России, на территории которой проживают представители более 190 национальностей и этнических групп, каждая из которых является носителем уникальных самобытных культурных традиций, говорится в сообщении.
Законопроектом регулируются отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ с целью реализации прав этнических общностей на сохранение своей культурно-национальной самобытности, реализации конституционного права каждого гражданина на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении культурного наследия.
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Документ вводит понятийный аппарат в области нематериального этнокультурного достояния РФ, устанавливает права и полномочия федеральных и региональных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления, основные принципы создания и ведения государственной информационной системы "Федеральный государственный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации".
По словам Гумеровой, решение о разработке законопроекта было принято по итогам Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", состоявшегося в сентябре 2021 года в Ярославле.
"На площадке верхней палаты была создана рабочая группа с участием Министерства культуры РФ, представителей экспертного и научного сообщества по подготовке текста законопроекта", - рассказала сенатор.
Она отметила, что документ внесен в Госдуму непосредственно в Год культурного наследия народов России, который объявлен в соответствии с указом президента РФ.
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