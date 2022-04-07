https://ria.ru/20220407/bolnitsa-1782253330.html

Путин поздравил коллектив Введенской больницы с ее юбилеем

Путин поздравил коллектив Введенской больницы с ее юбилеем - РИА Новости, 07.04.2022

Путин поздравил коллектив Введенской больницы с ее юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Введенской городской клинической больницы с ее 80-летием, отметив, что в памяти людей навсегда останется... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:59

2022-04-07T11:59

2022-04-07T12:01

здоровье - общество

ленинград

владимир путин

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Введенской городской клинической больницы с ее 80-летием, отметив, что в памяти людей навсегда останется подвиг врачей больницы во время блокады Ленинграда, которые, не щадя жизней, оказывали помощь людям.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Основанная весной 1942 года, ваша легендарная больница по праву считается одним из ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга и всей страны. В истории блокадного Ленинграда, в памяти людей навсегда останется подвиг врачей, всех работников Введенской больницы, которые в тяжелейших условиях с честью выполняли свой профессиональный, человеческий долг, не щадя собственных жизней, оказывали помощь ленинградцам и защитникам города, дарили им надежду, искреннее внимание и заботу", - говорится в телеграмме.Путин отметил важность того, что коллектив с огромным уважением относится к традициям предшественников и стремится не останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотрудники уделяют неустанное внимание совершенствованию диагностической и лечебной базы, которой по праву славится больница, разработке и внедрению прогрессивных методик и технологий, многое делаете для подготовки молодых специалистов.Президент пожелал коллективу и ветеранам Введенской городской клинической больницы дальнейших успехов и здоровья.

https://ria.ru/20220407/vaktsina-1782212741.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, ленинград, владимир путин, санкт-петербург