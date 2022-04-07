11:59 07.04.2022 (обновлено: 12:01 07.04.2022)
Путин поздравил коллектив Введенской больницы с ее юбилеем
Президент Путин: не щадя жизней, врачи Введенской больницы спасали людей во время блокады
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Введенской городской клинической больницы с ее 80-летием, отметив, что в памяти людей навсегда останется подвиг врачей больницы во время блокады Ленинграда, которые, не щадя жизней, оказывали помощь людям.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Основанная весной 1942 года, ваша легендарная больница по праву считается одним из ведущих медицинских учреждений Санкт-Петербурга и всей страны. В истории блокадного Ленинграда, в памяти людей навсегда останется подвиг врачей, всех работников Введенской больницы, которые в тяжелейших условиях с честью выполняли свой профессиональный, человеческий долг, не щадя собственных жизней, оказывали помощь ленинградцам и защитникам города, дарили им надежду, искреннее внимание и заботу", - говорится в телеграмме.
Путин отметил важность того, что коллектив с огромным уважением относится к традициям предшественников и стремится не останавливаться на достигнутом. Он подчеркнул, что сотрудники уделяют неустанное внимание совершенствованию диагностической и лечебной базы, которой по праву славится больница, разработке и внедрению прогрессивных методик и технологий, многое делаете для подготовки молодых специалистов.
Президент пожелал коллективу и ветеранам Введенской городской клинической больницы дальнейших успехов и здоровья.