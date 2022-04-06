https://ria.ru/20220406/zyuganov-1782112574.html

Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель

Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель - РИА Новости, 06.04.2022

Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у него были разные взгляды, но одна цель - укрепление российской... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:41

2022-04-06T15:41

2022-04-06T16:08

общество

геннадий зюганов

владимир жириновский

умер владимир жириновский

политика

вячеслав володин

евгений примаков

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у него были разные взгляды, но одна цель - укрепление российской государственности.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Он по убеждениям монархист, и никогда этого не скрывал. Он поддерживал политику (Бориса) Ельцина, но после дефолта я его убедил, что нам надо сформировать правительство народного доверия (которое потом возглавил Евгений Примаков)", - сообщил Зюганов журналистам.Также он отметил, что в последнее время он с Жириновским много дискутировал о новой политике."У нас были разные взгляды с Жириновским, но одна цель - укрепление российской государственности", - заявил лидер КПРФ.Также он пожелал коллегам из ЛДПР взвешенно подойти к вопросу выбора нового лидера, "потому что ядром работы" Госдумы являются фракции и комитеты."Хочу выразить всем родным и близким соболезнования. Мы как-то оказались с ним в одной больнице, я говорил ему, что нужно укреплять свой иммунитет. Хочу пожелать нам всем мужества, стойкости", - добавил Зюганов.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782106055.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T15:41 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, геннадий зюганов, владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, вячеслав володин, евгений примаков, россия, госдума рф, кпрф, лдпр