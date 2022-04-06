Рейтинг@Mail.ru
Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/zyuganov-1782112574.html
Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель
Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель - РИА Новости, 06.04.2022
Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у него были разные взгляды, но одна цель - укрепление российской... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:41
2022-04-06T16:08
общество
геннадий зюганов
владимир жириновский
умер владимир жириновский
политика
вячеслав володин
евгений примаков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782108963_0:168:3059:1889_1920x0_80_0_0_568121881d9369d61095ab1d61b8370c.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у него были разные взгляды, но одна цель - укрепление российской государственности.В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни."Он по убеждениям монархист, и никогда этого не скрывал. Он поддерживал политику (Бориса) Ельцина, но после дефолта я его убедил, что нам надо сформировать правительство народного доверия (которое потом возглавил Евгений Примаков)", - сообщил Зюганов журналистам.Также он отметил, что в последнее время он с Жириновским много дискутировал о новой политике."У нас были разные взгляды с Жириновским, но одна цель - укрепление российской государственности", - заявил лидер КПРФ.Также он пожелал коллегам из ЛДПР взвешенно подойти к вопросу выбора нового лидера, "потому что ядром работы" Госдумы являются фракции и комитеты."Хочу выразить всем родным и близким соболезнования. Мы как-то оказались с ним в одной больнице, я говорил ему, что нужно укреплять свой иммунитет. Хочу пожелать нам всем мужества, стойкости", - добавил Зюганов.
https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782106055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский
На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы.
2022-04-06T15:41
true
PT1M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782108963_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_8cde4229ba7ef20396dd33010459e494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, геннадий зюганов, владимир жириновский, умер владимир жириновский, политика, вячеслав володин, евгений примаков, россия, госдума рф, кпрф, лдпр
15:41 06.04.2022 (обновлено: 16:08 06.04.2022)
 
Зюганов заявил, что у него с Жириновским была одна цель

Глава КПРФ Зюганов: у нас с Жириновским была одна цель — укрепление государственности

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель ЛДПР Владимир Жириновский
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским у него были разные взгляды, но одна цель - укрепление российской государственности.
В среду спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Жириновский ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
"Он по убеждениям монархист, и никогда этого не скрывал. Он поддерживал политику (Бориса) Ельцина, но после дефолта я его убедил, что нам надо сформировать правительство народного доверия (которое потом возглавил Евгений Примаков)", - сообщил Зюганов журналистам.
Также он отметил, что в последнее время он с Жириновским много дискутировал о новой политике.
"У нас были разные взгляды с Жириновским, но одна цель - укрепление российской государственности", - заявил лидер КПРФ.
Также он пожелал коллегам из ЛДПР взвешенно подойти к вопросу выбора нового лидера, "потому что ядром работы" Госдумы являются фракции и комитеты.
"Хочу выразить всем родным и близким соболезнования. Мы как-то оказались с ним в одной больнице, я говорил ему, что нужно укреплять свой иммунитет. Хочу пожелать нам всем мужества, стойкости", - добавил Зюганов.
Американцы и НАТО ответят за все свои преступления – Жириновский в одном из последних интервью - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
15:14
Опубликованы выдержки одного из последних интервью Жириновского
 
ОбществоГеннадий ЗюгановВладимир ЖириновскийУмер Владимир ЖириновскийПолитикаВячеслав ВолодинЕвгений ПримаковРоссияГосдума РФКПРФЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала