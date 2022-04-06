https://ria.ru/20220406/vasenkov-1782160958.html

Биография Михаила Васенкова

Биография Михаила Васенкова - РИА Новости, 06.04.2022

Биография Михаила Васенкова

Герой Советского Союза, полковник в отставке Михаил Анатольевич Васенков родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:23

2022-04-06T18:23

2022-04-06T18:23

справки

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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Герой Советского Союза, полковник в отставке Михаил Анатольевич Васенков родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих.В 1965 году окончил с отличием и золотой медалью Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году – двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков Высшей школы Комитета государственной безопасности (ВШ КГБ) им. Ф.Э. Дзержинского. Служил в органах госбезопасности с 1966 года, в 1968 году был зачислен в особый резерв Первого главного управления (ПГУ) КГБ. С 1975 года находился на работе в особых условиях (нелегальных). Был на нелегальной работе в зарубежных странах, в том числе в Испании и Перу. Создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку. По легенде, Васенков являлся Хуаном Жозе Лазаро Фуэтесом, гражданином одной из латиноамериканских стран. Затем получил гражданство Перу и с санкции руководства советской службы женился на местной журналистке Вики Пелаес. Усыновил ее сына от первого брака. Затем у супругов родился сын, и вся семья в середине 1980-х годов переехала в Нью-Йорк (США). Васенков трудился фотографом, заведя обширные связи. Затем получил ученую степень по политологии в "Новой школе социальных исследований", после чего в 2008 году в течение семестра вел курс латиноамериканской политики в Барух-колледже на Манхэттене (район Нью-Йорка). Жил в городе Йонкерс (штат Нью-Йорк). В 2004 году в звании полковника уволен в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.В июне 2010 года, находясь за рубежом, из-за предательства сотрудника Службы внешней разведки (СВР) России полковника Александра Потеева был арестован американскими спецслужбами. В июле того же года был произведен обмен десятерых задержанных в США по подозрению в шпионаже в пользу Москвы, среди них был и Васенков, на четверых людей, отбывающих тюремное заключение в российских тюрьмах за измену Родине. После этого Васенкова доставили в Москву. За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году он был удостоен звания Героя Советского Союза. Также награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, нагрудным знаком "За службу в разведке", многими ведомственными и юбилейными медалями. Отмечен многочисленными благодарностями и грамотами.В январе 2020 года СВР рассекретила биографии семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, в том числе и Васенкова. В ночь на 6 апреля 2022 года Михаил Васенков скончался. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, рсфср