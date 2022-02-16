https://ria.ru/20220216/vystavka-1773228081.html

Выставку о легендарном разведчике Абеле открыли в штаб-квартире СВР

Выставку о легендарном разведчике Абеле открыли в штаб-квартире СВР - РИА Новости, 16.02.2022

Выставку о легендарном разведчике Абеле открыли в штаб-квартире СВР

Выставка, посвященная легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Вильяму Фишеру, широко известному как Рудольф Абель, открылась в среду в... РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-16T23:31

2022-02-16T23:31

2022-02-16T23:32

рудольф абель (вильям фишер)

россия

сша

йельский университет

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Выставка, посвященная легендарному советскому разведчику-нелегалу полковнику Вильяму Фишеру, широко известному как Рудольф Абель, открылась в среду в штаб-квартире СВР России в московском районе Ясенево, в рамках экспозиции представлены уникальные вещи разведчика, в том числе те, которые он использовал в работе.Кадры с торжественной церемонии показал телеканал "Россия 1". Экспозицию открыл директор СВР Сергей Нарышкин."Вильям Фишер внес свой, особый вклад в сохранение мира на земле", - сказал Нарышкин. "Мне кажется, что организаторы нашей выставки нашли очень точное название экспозиции: "Искренне ваш, Рудольф Абель". Именно таким, несломленным, он живет в нашей памяти", - добавил директор СВР.Выставка приурочена к 60-летию обмена Фишера-Абеля на американского летчика-шпиона Фрэнсиса Пауэрса. В рамках экспозиции представлены личные вещи Фишера-Абеля, в том числе использовавшиеся в разведывательной деятельности, а также картины, написанные им – например, портреты американцев середины XX века, влачивших не лучшее существование.Вильям Генрихович Фишер (1903-1971) считается одним из символов отечественной нелегальной разведки, 100-летие которой будет отмечаться 28 июня 2022 года."Разведывательная" косточкаВ составе экспозиции показана, например, часть косточки курицы, которую семейство Вильяма Фишера съело в 1903 году по случаю его рождения. После застолья косточку сохранили и позже подарили мальчику на счастье. Этот "оберег" размером с мизинец он сохранил, пронеся через все выпавшие на его долю серьезные испытания. Отполированная до блеска от времени, косточка долгие годы служила разведчику не только талисманом: ею он искусно вскрывал конверты с добытыми секретными материалами, удалял следы "давленки" с документов, полировал припой на контактах при ремонте радиотехники.На выставке представлен и рапорт Фишера руководству советской внешней разведки, написанный им весной 1946 года. В этом документе Фишер, "отчетливо представляя все трудности и опасности", давал добровольное согласие стать разведчиком-нелегалом. В рапорте он обещал строго соблюдать конспирацию и ни при каких обстоятельствах не раскрывать доверенных ему тайн. "Лучше приму смерть, чем предам интересы моей Родины", - писал Фишер.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой.Работа в США, арест и обменВильям Фишер после Второй мировой войны работал с нелегальных позиций в США, руководил разведывательной сетью в этой стране.Как ранее рассказал Сергей Нарышкин, перед разведывательной сетью, руководимой Фишером, была поставлена задача добывания важнейшей военно-стратегической, военно-политической информации об агрессивных планах и замыслах США в отношении СССР, в том числе о планах атомной бомбардировки городов Советского Союза. И с этой задачей Фишер и его коллеги справились блестяще, подчеркивал директор СВР.В 1957 года нелегала "Марка" (таким был оперативный псевдоним Фишера) раскрыл его помощник, пьяница Рейно Хейханен, перешедший на сторону США. Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, разведчик назвался именем своего покойного друга Рудольфа Абеля, и фактически сам создал для себя новую легенду, которую понял и принял Центр.Американский суд в том же 1957 году приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы. Для разведчика это означало, по сути, пожизненный срок. При этом суду не удалось убедительно доказать, что Фишер-Абель занимался шпионажем. Не нашлось ни единого факта, который подтверждал бы, что обвиняемый получал секретные данные и передавал их иностранному государству.Советская внешняя разведка провела сложную многоходовую операцию, позволившую вызволить Фишера из тюрьмы. Собственно обмену предшествовала большая совместная работа органов госбезопасности СССР и ГДР, координировавших свои действия с американской стороной. Были задействованы дипломаты и адвокаты. Грамоту на обмен Фишера подписал лично президент США Джон Кеннеди. Этот документ был в свое время представлен в Москве на выставке, посвященной 100-летию СВР.Десятого февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке, соединявшем Восточный и Западный Берлин, Фишера обменяли на американского пилота Фрэнсиса Гарри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года над территорией СССР во время разведывательного полета на самолете U-2. Одновременно власти ГДР освободили американского студента из Йельского университета Фредерика Прайора, ранее арестованного за шпионаж в Восточном Берлине. Примерно через полтора года в СССР помиловали и освободили из-под стражи еще одного американца Марвина Макинена из Пенсильванского университета, отбывавшего восьмилетний срок за шпионаж в тюрьме в Киеве. Поэтому фактически Фишера-Абеля обменяли не на одного, а на трех граждан США.За выдающиеся заслуги в деле обеспечения государственной безопасности СССР полковник Фишер был награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, многими медалями, а также высшим знаком отличия КГБ - нагрудным знаком "Почетный сотрудник госбезопасности".Имя Рудольфа Абеля, которое взял себе Фишер в силу обстоятельств, занесено на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки - это высший знак почести в СВР. А бронзовый портрет нелегала Фишера размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР.В историю разведки вошли и последующие обмены отечественных нелегалов, которые были в разное время арестованы за рубежом. И тоже, как Фишер-Абель, - из-за предателей. Так, в 1964 году еще одного легендарного разведчика Конона Молодого, работавшего в Англии, обменяли на англичанина Гревилла Винна, арестованного и осужденного в СССР по делу Пеньковского. По делу Молодого англичане арестовали и его связных, будущих Героев России супругов Леонтину и Морриса Коэнов, которые работали еще с Фишером в США. Коэнов обменяли в 1969 году на арестованных в СССР трех британцев.В 1982 году на территории Германии Алексея Козлова, также впоследствии Героя России, раскрывшего секреты ядерной программы ЮАР и выдержавшего жестокие пытки в южноафриканской тюрьме, обменяли на целый десяток западногерманских разведчиков. В 2010 году путем обмена освободили десятерых человек, задержанных в США по обвинению в работе на Россию. В их числе был Герой Советского Союза нелегал Михаил Васенков.Но, как неоднократно подчеркивали специалисты, никого из тех, кого меняли на таких людей, как, в частности, Фишер-Абель, Молодый, Козлов, нельзя и близко поставить с ними - ни по части профессионализма, ни по личным качествам, выдержке и мужеству.

https://ria.ru/20220210/pismo-1771982241.html

https://ria.ru/20220210/obmen-1771639192.html

https://ria.ru/20211218/fedotov-1764344442.html

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рудольф абель (вильям фишер), россия, сша, йельский университет, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин