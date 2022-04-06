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Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков - РИА Новости, 06.04.2022
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Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков
Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков - РИА Новости, 06.04.2022
Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков
Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков скончался в ночь на среду на 80-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:33
2022-04-06T16:57
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
россия
безопасность
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков скончался в ночь на среду на 80-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич", - говорится в сообщении.Михаил Васенков родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. В 1965 году с золотой медалью окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году – двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков Высшей школы КГБ имен Дзержинского. Работая с нелегальных позиций за рубежом, Васенков "неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность и смелость". "Характеризовался как трудолюбивый и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость", - отмечается в сообщении.Согласно сведениям из открытых источников, Васенков, действуя в США под именем перуанца Хуана Лазаро, сумел, в частности, добыть график поездок одного из американских президентов.Васенков в числе нескольких других российских разведчиков в 2010 году был арестован в США из-за предательства. Он мужественно выдержал избиения в американской тюрьме, вернулся на родину в результате обмена. За достигнутые результаты в работе и проявленное при этом личное мужество в 1990 году он был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Мужества, высшей ведомственной наградой – нагрудным знаком "За службу в разведке". В 2004 году в звании полковника ушел в отставку по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.В январе 2020 года по решению директора СВР России Сергея Нарышкина имя Васенкова было официально рассекречено. Бронзовый портрет Васенкова размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в 2020 году в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево."Михаил Анатольевич Васенков до последних дней жизни оставался высоким профессионалом, истинным патриотом, надежным товарищем. Память о нем как о выдающемся представителе славной когорты разведчиков-нелегалов сохранится в сердцах действующих сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), россия, безопасность
16:33 06.04.2022 (обновлено: 16:57 06.04.2022)
 
Умер разведчик-нелегал Михаил Васенков

Умер разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков

© РИА Новости / Алексей ДружининГерб Службы внешней разведки России
Герб Службы внешней разведки России - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Герб Службы внешней разведки России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Выдающийся разведчик-нелегал, Герой Советского Союза Михаил Васенков скончался в ночь на среду на 80-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"Служба внешней разведки России с прискорбием извещает, что в ночь на 6 апреля на восьмидесятом году жизни скоропостижно скончался заслуженный ветеран, в прошлом разведчик-нелегал, Герой Советского Союза, полковник в отставке Васенков Михаил Анатольевич", - говорится в сообщении.
© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииМихаил Анатольевич Васенков
Михаил Анатольевич Васенков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Михаил Анатольевич Васенков
Михаил Васенков родился 9 октября 1942 года в поселке Кунцево Московской области в семье рабочих. В 1965 году с золотой медалью окончил Московское Высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, в 1968 году – двухгодичные курсы подготовки оперработников со знанием иностранных языков Высшей школы КГБ имен Дзержинского.
Работая с нелегальных позиций за рубежом, Васенков "неизменно демонстрировал присущие ему выдержку, решительность и смелость". "Характеризовался как трудолюбивый и скромный сотрудник, склонный к работе, связанной с риском и необходимостью проявлять волю, мужество и находчивость", - отмечается в сообщении.
Согласно сведениям из открытых источников, Васенков, действуя в США под именем перуанца Хуана Лазаро, сумел, в частности, добыть график поездок одного из американских президентов.
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В январе 2020 года по решению директора СВР России Сергея Нарышкина имя Васенкова было официально рассекречено. Бронзовый портрет Васенкова размещен на монументе отечественным разведчикам всех времен, открывшемся в 2020 году в штаб-квартире СВР в московском районе Ясенево.
"Михаил Анатольевич Васенков до последних дней жизни оставался высоким профессионалом, истинным патриотом, надежным товарищем. Память о нем как о выдающемся представителе славной когорты разведчиков-нелегалов сохранится в сердцах действующих сотрудников и ветеранов Службы внешней разведки Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)РоссияБезопасность
 
 
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