СВР рассекретила биографии семи разведчиков-нелегалов

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Российские разведчики-нелегалы, имена которых ранее Российские разведчики-нелегалы, имена которых ранее рассекретил директор СВР Сергей Нарышкин, добывали ценную информацию высшей степени секретности, следует из их опубликованных биографий.

Так, Герой России, полковник в отставке Юрий Шевченко (родился в 1939 году) "добывал ценную информацию по приоритетной проблематике, в том числе с высшим грифом секретности "Космик".

"В ходе выполнения специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и героизм, реализовал ряд сложнейших острых оперативных комбинаций, создав каналы получения информации, напрямую затрагивающей национальные интересы СССР, а впоследствии и Российской Федерации", — говорится в биографической справке.

Герой Советского Союза Евгений Ким (1932-1998) "имел на связи источники ценной документальной информации, добывал сведения по приоритетной проблематике, получившие высокую оценку и реализованные по высшей разметке".

Герой Советского Союза Михаил Васенков (родился в 1942 году) "создал и возглавил нелегальную резидентуру, добывавшую ценную политическую информацию, получившую высокую оценку".

Герой России Виталий Нетыкса (1946-2011) "сформировал агентурный аппарат, через возможности которого на регулярной основе добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада".

Вдова Виталия Нетыксы Тамара (родилась в 1949 году) "активно задействовалась в работе по связям с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации".

Виталий Нуйкин (1939-1998) "добывал особо ценную информацию по стратегическим аспектам политики ведущих стран Запада и научно-технической проблематике".

Владимиру Лохову (1924-2002) в ноябре 1965 года "был передан ценный и надежный агент, с помощью которого со временем удалось сформировать эффективную агентурную сеть".

"Умелые действия при легализации позволили Лохову в качестве нелегального резидента руководить указанной ценной агентурой и получать от нее актуальную документальную информацию", — отмечается в биографической справке.

Другие детали не уточняются.