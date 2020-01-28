Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.
"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", — рассказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов. Подробности их биографии будут опубликованы позже пресс-бюро СВР.
Разведчик-нелегал
Нелегалом называют разведчика, работающего в другой стране под видом ее гражданина или гражданина какого-либо другого государства.
В свое время были обнародованы имена таких легендарных нелегальных разведчиков, как Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Наум Эйтингон, Александр Коротков, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, супруги Геворк и Гоар Вартанян, а также Алексей Козлов.
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