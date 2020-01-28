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https://ria.ru/20200128/1563956931.html
Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов
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РИА Новости

Глава СВР рассекретил имена семерых разведчиков-нелегалов

11:05 28.01.2020 (обновлено: 14:23 28.01.2020)
63705
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые внесли вклад в обеспечение безопасности России.
"Это Герой России Юрий Анатольевич Шевченко, Герой Советского Союза Евгений Иванович Ким, Герой Советского Союза Михаил Анатольевич Васенков, Герой России Виталий Вячеславович Нетыкса и его супруга Тамара Ивановна Нетыкса, Владимир Иосифович Лохов и Виталий Алексеевич Нуйкин", — рассказал Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В декабре Нарышкин сообщил, что СВР в преддверии своего столетнего юбилея в 2020 году приняла решение официально раскрыть имена семи "сотрудников особого резерва". Это первый случай, когда служба рассекретила сразу нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов. Подробности их биографии будут опубликованы позже пресс-бюро СВР.
Разведчик-нелегал

Нелегалом называют разведчика, работающего в другой стране под видом ее гражданина или гражданина какого-либо другого государства.

В свое время были обнародованы имена таких легендарных нелегальных разведчиков, как Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Наум Эйтингон, Александр Коротков, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, супруги Геворк и Гоар Вартанян, а также Алексей Козлов.
Вильям Генрихович Фишер
11 июля 2019, 03:00Акценты
Из Вильяма в Рудольфа: тайная жизнь советского разведчика
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Служба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияОбщество
Популярные комментарии
хвалиться больше нечем?
28 января, 11:22
Эдвард Шадров
170008126
Хвастуны могут выйти из дома и походить вокруг Москвы хотя бы, а нелегал , если рассекречен значит провалился и в лучшем случае вывезен, про настоящих нелегалов не пишут они живут, работают, "плюют" на Россию и здесь про них пишут не хорошими словами, а в это время они тихо работают на Россию...
28 января, 13:01
Эдвард Шадров
600046
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