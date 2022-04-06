https://ria.ru/20220406/sssr-1782054580.html

Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха - РИА Новости, 06.04.2022

Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:45

2022-04-06T12:45

2022-04-06T13:28

госдума рф

общество

россия

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совет федерации рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Документ вводит в КоАП России статью 13.48 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".Парламентарии предложили установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток и для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц подразумевается взыскание от десяти до 50 тысяч рублей.За повторное совершение правонарушения гражданам грозит административный штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.Для должностных лиц повторное нарушение предполагает административный штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года, а для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.

https://ria.ru/20220405/lozh-1781968536.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, россия, ссср, германия, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)