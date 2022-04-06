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Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха - РИА Новости, 06.04.2022
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Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха - РИА Новости, 06.04.2022
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:45
2022-04-06T13:28
госдума рф
общество
россия
ссср
германия
совет федерации рф
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.Документ вводит в КоАП России статью 13.48 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".Парламентарии предложили установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток и для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц подразумевается взыскание от десяти до 50 тысяч рублей.За повторное совершение правонарушения гражданам грозит административный штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.Для должностных лиц повторное нарушение предполагает административный штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года, а для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.
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госдума рф, общество, россия, ссср, германия, совет федерации рф, великая отечественная война (1941-1945)
12:45 06.04.2022 (обновлено: 13:28 06.04.2022)
 
Госдума приняла закон о штрафах за отождествление СССР и Третьего рейха

Госдума приняла закон о штрафах за публичное отождествление СССР и нацистской Германии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы в Москве
Здание Государственной думы в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Здание Государственной думы в Москве
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Документ вводит в КоАП России статью 13.48 "Нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
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Парламентарии предложили установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до 15 суток и для должностных лиц — от двух до четырех тысяч рублей. Для юридических лиц подразумевается взыскание от десяти до 50 тысяч рублей.
За повторное совершение правонарушения гражданам грозит административный штраф в размере от двух с половиной до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.
Для должностных лиц повторное нарушение предполагает административный штраф в размере от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года, а для юридических лиц — административный штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Алексей Пушков и Ольга Ковитиди.
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