https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html

Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре"

Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре" - РИА Новости, 06.04.2022

Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре"

Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре", сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:37

2022-04-06T11:37

2022-04-06T11:37

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре", сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.По данным СМИ, два стриминговых гиганта решили больше не участвовать в гонке за фильм и забрали свои заявки. Выделенные на него средства сервисы перераспределят и потратят их на разработку проектов темнокожих актеров. "Сейчас сотрудничать с Уиллом рискованно", — говорит инсайдер. Ведь предстоящие проекты с его участием были приостановлены. На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке жены актера Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой. Смит извинился перед коллегой и назвал свое поведение "неприемлемым и непростительным". Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как дал пощечину Року.

https://ria.ru/20220402/smith-1781406496.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, netflix, apple, уилл смит, оскар (премия)