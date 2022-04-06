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Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре" - РИА Новости, 06.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220406/smith-1782028659.html
Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре"
Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре" - РИА Новости, 06.04.2022
Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре"
Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре", сообщает The Sun со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:37
2022-04-06T11:37
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новости культуры
кино и сериалы
netflix
apple
уилл смит
оскар (премия)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре", сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.По данным СМИ, два стриминговых гиганта решили больше не участвовать в гонке за фильм и забрали свои заявки. Выделенные на него средства сервисы перераспределят и потратят их на разработку проектов темнокожих актеров. "Сейчас сотрудничать с Уиллом рискованно", — говорит инсайдер. Ведь предстоящие проекты с его участием были приостановлены. На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке жены актера Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой. Смит извинился перед коллегой и назвал свое поведение "неприемлемым и непростительным". Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как дал пощечину Року.
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новости культуры, кино и сериалы, netflix, apple, уилл смит, оскар (премия)
11:37 06.04.2022
 
Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре"

Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после того, как он ударил Рока на "Оскаре"

© REUTERS / Brian SnyderУилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар
Уилл Смит бьет Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Netflix и Apple+ отказались от байопика о Смите после инцидента на "Оскаре", сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.
По данным СМИ, два стриминговых гиганта решили больше не участвовать в гонке за фильм и забрали свои заявки. Выделенные на него средства сервисы перераспределят и потратят их на разработку проектов темнокожих актеров.
"Сейчас сотрудничать с Уиллом рискованно", — говорит инсайдер. Ведь предстоящие проекты с его участием были приостановлены.
На 94-й церемонии вручения награды Киноакадемии США Уилл Смит поднялся на сцену и ударил по лицу Криса Рока. Это произошло после того, как комик пошутил о стрижке жены актера Джады Пинкетт-Смит. Ранее она говорила о проблеме выпадения волос и пришла на церемонию с бритой головой.
Смит извинился перед коллегой и назвал свое поведение "неприемлемым и непростительным".
Киноакадемия уже начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. По данным The Sun, решающее слушание по делу пройдет 18 апреля. Тогда же станет известно, лишится ли Смит своего "Оскара". Награду он получил через несколько минут после того, как дал пощечину Року.
Уилл Смит плачет, принимая награду на церемонии Оскар за роль в фильме Король Ричард - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 02:21Культура
СМИ: Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США
 
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