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Биография Леонида Слуцкого

Биография Леонида Слуцкого - РИА Новости, 06.04.2022

Биография Леонида Слуцкого

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T16:13

2022-04-06T16:13

2022-04-06T16:13

справки

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

владимир жириновский

лдпр

политика

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Депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по международным делам Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московский станкоинструментальный институт (ныне "МГТУ "СТАНКИН"), в 1996 году – Московский экономико-статистический институт. Доктор экономических наук. С 1988 года – заместитель секретаря комитета ВЛКСМ института.С 1990 года работал в аппарате президиума Верховного совета РСФСР.В 1991-1992 годах – советник при исполкоме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С июня 1992 по декабрь 1993 года был советником мэра Москвы Юрия Лужкова.В 1994 году – руководитель секретариата Государственной Думы РФ.С 1994 по 1997 год – председатель совета директоров "Проминвестбанка".С 1997 по 1999 год – заместитель председателя правления "Уникомбанка".Работал консультантом независимой ассоциации "Гражданское общество".В 1999 году был избран в Государственную думу по списку объединения "Блок Жириновского". В 2003 году был переизбран в Госдуму РФ по списку ЛДПР. В последующем переизбирался в 2007, 2011, 2016 и 2021 годах. Член фракции ЛДПР. Председатель комитета Государственной Думы по международным делам.6 апреля 2022 года стало известно, что после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского Леонид Слуцкий назначен исполняющим обязанности руководителя фракции в Госдуме РФ. Леонид Слуцкий являлся заместителем руководителя делегации Федерального Собрания РФ в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) с 2000 года по 2022 год (с 2014 по 2019 российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ). До 2012 года также был координатором депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики. Леонид Слуцкий занимается преподавательской деятельностью. Возглавляет кафедру международных отношений и интеграционных процессов на факультете политологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Президент факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.Слуцкий – председатель правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира". Член попечительского совета Международного общественного фонда "Кронштадтский Морской Собор во имя святителя Николая Чудотворца".Политик награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2012), Александра Невского (2016), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2021), медалью П.А. Столыпина II степени (2017).Имеет Благодарности президента РФ (2013, 2017) и правительства РФ (2015), отмечен Почетной грамотой премьер-министра РФ (2018).Леонид Слуцкий также награжден орденом Почетного Легиона (2006) – высшей наградой Франции; орденом Гримальди (2007) – высшей наградой Княжества Монако; орденом Дружбы (Азербайджан, 2009); орденом Почета Белоруссии (2016).Леонид Слуцкий награжден орденами Русской Православной Церкви за активное сотрудничество с РПЦ – орденом святого равноапостольного князя Владимира III степени (1996), орденом святого преподобного Сергея Радонежского II (1999) и III степеней (2003), орденом святого преподобного Серафима Саровского I степени (2012), орденом святого Андрея Иконописца II степени (2021).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, леонид слуцкий (политик), госдума рф, владимир жириновский, лдпр, политика