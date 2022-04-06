Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет встречу с главой Дагестана - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/putin-1782065372.html
Путин проведет встречу с главой Дагестана
Путин проведет встречу с главой Дагестана - РИА Новости, 06.04.2022
Путин проведет встречу с главой Дагестана
Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым и несколько международных телефонных разговоров, сообщил... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:21
2022-04-06T13:21
владимир путин
россия
республика дагестан
политика
сергей меликов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578258739_0:52:2902:1684_1920x0_80_0_0_4543d01ecc1264e9f77ae0d334988c49.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым и несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, сегодня продолжаются внутренние рабочие встречи. С докладом у президента будет Сергей Меликов. Президент продолжает свою работу с главами регионов... Будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.
https://ria.ru/20220406/razgovor-1782064987.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578258739_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_21f6649900ff8db47e0889be7978690d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, республика дагестан, политика, сергей меликов
13:21 06.04.2022
 
Путин проведет встречу с главой Дагестана

Путин проведет встречу с главой Дагестана Меликовым и международные телефонные переговоры

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым и несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, сегодня продолжаются внутренние рабочие встречи. С докладом у президента будет Сергей Меликов. Президент продолжает свою работу с главами регионов... Будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
13:20
Путин проводит телефонный разговор с Вучичем
 
Владимир ПутинРоссияРеспублика ДагестанПолитикаСергей Меликов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала