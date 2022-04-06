https://ria.ru/20220406/putin-1782065372.html

Путин проведет встречу с главой Дагестана

Путин проведет встречу с главой Дагестана - РИА Новости, 06.04.2022

Путин проведет встречу с главой Дагестана

Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым и несколько международных телефонных разговоров, сообщил... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:21

2022-04-06T13:21

2022-04-06T13:21

владимир путин

россия

республика дагестан

политика

сергей меликов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Дагестана Сергеем Меликовым и несколько международных телефонных разговоров, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Путин работает в Кремле, сегодня продолжаются внутренние рабочие встречи. С докладом у президента будет Сергей Меликов. Президент продолжает свою работу с главами регионов... Будет несколько международных телефонных разговоров", - сказал он.

https://ria.ru/20220406/razgovor-1782064987.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, республика дагестан, политика, сергей меликов