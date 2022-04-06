https://ria.ru/20220406/proschanie-1782116385.html

Прощание с Жириновским пройдет в пятницу

Прощание с Жириновским пройдет в пятницу - РИА Новости, 06.04.2022

Прощание с Жириновским пройдет в пятницу

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов в пятницу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:56

2022-04-06T15:56

2022-04-06T16:20

умер владимир жириновский

владимир жириновский

лдпр

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пройдет в Колонном зале Дома Союзов в пятницу, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Прощание пройдет в Колонном зале Дома Союзов… Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в Колонном зале Дома Союзов… В пятницу", - сказал Володин на пленарном заседании в среду.Парламентарий отметил, что Жириновский всю свою политическую жизнь работал в здании Госдумы на Охотном ряду, а сейчас Колонный зал Дома Союзов входит в комплекс зданий палаты."Информация будет доведена до фракций, комитетов. Комитет по регламенту подключился к этому вопросу. Аппарат занимается, фракция ЛДПР. Поэтому предлагаю нам всем в пятницу проститься с Владимиром Вольфовичем", - добавил он.Ранее спикер Госдумы сообщил, что после тяжёлой и продолжительной болезни ушел из жизни Жириновский. Депутаты почтили память политика минутой молчания и прервали заседание.

https://ria.ru/20220406/zhirinovskiy-1782091814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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