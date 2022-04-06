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Прощание с Жириновским состоится в пятницу, сообщил источник

Прощание с Жириновским состоится в пятницу, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022

Прощание с Жириновским состоится в пятницу, сообщил источник

Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:50

2022-04-06T14:50

2022-04-06T15:05

владимир жириновский

умер владимир жириновский

россия

общество

лдпр

дом союзов

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Прощание с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится в пятницу, об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Прощание пройдет в пятницу", - сообщил собеседник агентства.Ранее источник РИА Новости сообщил, что прощание с политиком планируется провести в Колонном зале Дома союзов. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского.

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир жириновский, умер владимир жириновский, россия, общество, лдпр, дом союзов