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Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник

Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2022

Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище рядом с родственниками, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:22

2022-04-06T14:22

2022-04-06T15:18

общество

владимир жириновский

умер владимир жириновский

москва

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Лидера ЛДПР Владимира Жириновского похоронят в пятницу на Троекуровском кладбище рядом с родственниками, рассказал РИА Новости источник."Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского", — сказал собеседник агентства.Исполняющий обязанности руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий отметил, что патриарх Кирилл выразил желание провести отпевание политика.Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, 2 февраля госпитализировали с диагнозом COVID-19, с тех пор он находился в больнице.Как сообщили в пресс-службе Минздрава, ведущие "врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь". Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. В 1970-м он с отличием окончил Институт восточных языков при МГУ, а затем — вечернее отделение юрфака МГУ.С 31 марта 1990 года Жириновский возглавлял Либерально-демократическую партию России, выдвигался кандидатом в президенты РСФСР в 1991-м, а позднее — на должность президента России на выборах 1996, 2000, 2008, 2012, 2018 годов.Политика избирали депутатом Государственной думы всех восьми созывов (начиная с 1994 года).Жириновский был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", также был награжден орденами Почета и Александра Невского.

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я такой, какой есть. В этом моя прелесть". Умер Владимир Жириновский На 76-м году жизни скончался Владимир Жириновский. Харизматичный, полный энергии, блестящий оратор, всегда в центре событий. Один из самых известных политиков в стране. Особую популярность ему принесли его острые заявления. Более 30 лет он возглавлял партию ЛДПР. Жириновского госпитализировали с коронавирусом еще в начале февраля. Политика несколько раз вводили в состояние искусственной комы. 2022-04-06T14:22 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир жириновский, умер владимир жириновский, москва