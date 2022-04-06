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ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир" - РИА Новости, 06.04.2022
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ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир"
ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир" - РИА Новости, 06.04.2022
ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир"
Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой "Мир", следует из ответа регулятора на... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:06
2022-04-06T10:06
экономика
армения
вьетнам
таджикистан
казахстан
россия
платежная система "мир"
карта "мир"
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой "Мир", следует из ответа регулятора на соответствующий запрос РИА Новости.Десятого марта центробанк Украины сообщил, что обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран."Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева."Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - подчеркнул казахстанский регулятор."Деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений", - пояснили в ЦБ.
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экономика, армения, вьетнам, таджикистан, казахстан, россия, платежная система "мир", карта "мир"
10:06 06.04.2022
 
ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир"

ЦБ Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков с платежной системой "Мир"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКарты национальной платежной системы "Мир"
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Карты национальной платежной системы "Мир"
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой "Мир", следует из ответа регулятора на соответствующий запрос РИА Новости.
Десятого марта центробанк Украины сообщил, что обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран.
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"Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева.
"Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - подчеркнул казахстанский регулятор.
"Деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений", - пояснили в ЦБ.
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ЭкономикаАрменияВьетнамТаджикистанКазахстанРоссияПлатежная система "Мир"Карта "Мир"
 
 
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