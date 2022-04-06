https://ria.ru/20220406/mir-1782020251.html

ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир"

ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир" - РИА Новости, 06.04.2022

ЦБ Казахстана отреагировал на призыв запретить карты "Мир"

Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой "Мир", следует из ответа регулятора на... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:06

2022-04-06T10:06

2022-04-06T10:06

экономика

армения

вьетнам

таджикистан

казахстан

россия

платежная система "мир"

карта "мир"

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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Национальный банк (центробанк) Казахстана не будет вмешиваться в сотрудничество банков республики с платёжной системой "Мир", следует из ответа регулятора на соответствующий запрос РИА Новости.Десятого марта центробанк Украины сообщил, что обратился к руководству ЦБ Армении, Казахстана, Таджикистана, Вьетнама, Турции и Киргизии с просьбой прекратить какие-либо операции с картами платежной системы "Мир" на территории этих стран."Финансовые организации Казахстана в рамках действующего законодательства самостоятельно осуществляют свою операционную и финансовую деятельность, исходя из коммерческих и иных интересов устанавливают деловые отношения с соответствующими сторонами, несут ответственность по своим обязательствам и принимаемым стратегическим и операционным решениям", - говорится в ответе Нацбанка на вопрос агентства о том, планирует ли он удовлетворить эту просьбу Киева."Национальный банк Казахстана не оказывает избыточного влияния на деятельность финансовых организаций и осуществляет регулирование в рамках требований, установленных законодательством", - подчеркнул казахстанский регулятор."Деятельность финансовых организаций может непосредственно затрагивать интересы клиентов, а также оказывать влияние на реализацию договорных отношений (исполнение требований и обязательств), которые финансовая организация самостоятельно устанавливает с клиентами с учетом потенциальных рисков и действующих ограничений", - пояснили в ЦБ.

https://ria.ru/20220317/mir-1778672276.html

https://ria.ru/20220317/mir-1778662806.html

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, армения, вьетнам, таджикистан, казахстан, россия, платежная система "мир", карта "мир"