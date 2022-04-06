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РЖД пытаются сдерживать рост цен на билеты, заявил Савельев - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220406/bilety-1782105282.html
РЖД пытаются сдерживать рост цен на билеты, заявил Савельев
РЖД пытаются сдерживать рост цен на билеты, заявил Савельев - РИА Новости, 06.04.2022
РЖД пытаются сдерживать рост цен на билеты, заявил Савельев
Холдинг РЖД делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T16:27
2022-04-06T16:27
туризм
новороссийск
кисловодск
анапа
федеральная пассажирская компания
ржд
нальчик
адлер
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Более того, компания уже седьмой год подряд принимает решение о предоставлении 50-процентной скидки детям от 10 до 17 лет на период летних школьных каникул. Одновременно также государство предоставляет субсидию в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь", — отметил Савельев.По его словам, для железной дороги пиковыми датами во время майских праздников будут 29 и 30 апреля, 6 мая, а в обратном направлении — 3, 9 и 10 мая. "На начало мая на поезда формированием "Федеральной пассажирской компании" (входит в РЖД – ред.) уже продано свыше 315 тысяч билетов. Количество свободных мест в южном направлении достаточно большое: это поезда в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Нальчик, Дербент, Владикавказ и другие", — сказал министр.Савельев добавил, что при увеличении спроса на железнодорожные перевозки в летнем сезоне будут добавлены вагоны к поездам, работающим круглогодично и назначенным на это направление.
https://ria.ru/20220406/krym-1782092675.html
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новороссийск, кисловодск, анапа, федеральная пассажирская компания, ржд, нальчик, адлер, дербент, владикавказ, цены, дети, скидки, россия, новости - туризм, туризм, туристы
16:27 06.04.2022
 
РЖД пытаются сдерживать рост цен на билеты, заявил Савельев

Министр транспорта Савельев: РЖД делают все возможное для сдерживания роста цен на билеты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе
Мужчина покупает билеты на железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Холдинг РЖД делает все возможное, чтобы сдержать рост цен на билеты, заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Более того, компания уже седьмой год подряд принимает решение о предоставлении 50-процентной скидки детям от 10 до 17 лет на период летних школьных каникул. Одновременно также государство предоставляет субсидию в течение учебного года с января по май и с сентября по декабрь", — отметил Савельев.
По его словам, для железной дороги пиковыми датами во время майских праздников будут 29 и 30 апреля, 6 мая, а в обратном направлении — 3, 9 и 10 мая.
"На начало мая на поезда формированием "Федеральной пассажирской компании" (входит в РЖД – ред.) уже продано свыше 315 тысяч билетов. Количество свободных мест в южном направлении достаточно большое: это поезда в Адлер, Анапу, Новороссийск, Кисловодск, Нальчик, Дербент, Владикавказ и другие", — сказал министр.
Савельев добавил, что при увеличении спроса на железнодорожные перевозки в летнем сезоне будут добавлены вагоны к поездам, работающим круглогодично и назначенным на это направление.
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