https://ria.ru/20220406/atr-1782145365.html

Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион

Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 06.04.2022

Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион

Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:31

2022-04-06T17:31

2022-04-06T17:36

николай патрушев

сша

в мире

ким ё чжон

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, заявила, что в случае военной конфронтации со стороны Сеула Пхеньян может применить ядерное оружие. "Эти заявления сделаны в ответ на высказывания министра обороны Республики Корея Со Ука о возможности нанесения Сеулом превентивного удара по КНДР", - сказал Патрушев газете "Коммерсант". Сеул на протяжении многих лет занимал обдуманную и конструктивную позицию, направленную на недопущение конфронтации между двумя Кореями, отметил он."Вместе с тем очевидно, что такая взвешенная линия не могла устраивать Вашингтон, который оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея, что и нашло отражение в высказываниях руководства южнокорейского оборонного ведомства", - сказал Патрушев."Нагнетание напряженности вокруг Корейского полуострова является результатом деструктивной политики США, направленной на подрыв усилий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в АТР, относится создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечениясвободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отметил Патрушев."Продвижению в вопросе урегулирования вокруг Корейского полуострова способствовала бы большая самостоятельность государств в принятии суверенных, отвечающих национальным интересам решений. Пока же зависимость отдельных стран от Вашингтона мешает реализации их собственных приоритетов, что отчетливо проявляется в том числе в сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал он."Убежден, что долгосрочный мир в субрегионе возможен только при отсутствии давления со стороны США. Провокации и другие деструктивные шаги с их стороны ведут только к усилению нестабильности и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, чего необходимо избежать", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782031461.html

https://ria.ru/20220322/kitay-1779409507.html

сша

россия

кндр (северная корея)

южная корея

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Кирилл Волков

николай патрушев, сша, в мире, ким ё чжон, россия, кндр (северная корея), южная корея