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Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 06.04.2022
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Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион
Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион - РИА Новости, 06.04.2022
Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион
Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:31
2022-04-06T17:36
николай патрушев
сша
в мире
ким ё чжон
россия
кндр (северная корея)
южная корея
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, заявила, что в случае военной конфронтации со стороны Сеула Пхеньян может применить ядерное оружие. "Эти заявления сделаны в ответ на высказывания министра обороны Республики Корея Со Ука о возможности нанесения Сеулом превентивного удара по КНДР", - сказал Патрушев газете "Коммерсант". Сеул на протяжении многих лет занимал обдуманную и конструктивную позицию, направленную на недопущение конфронтации между двумя Кореями, отметил он."Вместе с тем очевидно, что такая взвешенная линия не могла устраивать Вашингтон, который оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея, что и нашло отражение в высказываниях руководства южнокорейского оборонного ведомства", - сказал Патрушев."Нагнетание напряженности вокруг Корейского полуострова является результатом деструктивной политики США, направленной на подрыв усилий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в АТР, относится создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечениясвободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отметил Патрушев."Продвижению в вопросе урегулирования вокруг Корейского полуострова способствовала бы большая самостоятельность государств в принятии суверенных, отвечающих национальным интересам решений. Пока же зависимость отдельных стран от Вашингтона мешает реализации их собственных приоритетов, что отчетливо проявляется в том числе в сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал он."Убежден, что долгосрочный мир в субрегионе возможен только при отсутствии давления со стороны США. Провокации и другие деструктивные шаги с их стороны ведут только к усилению нестабильности и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, чего необходимо избежать", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782031461.html
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сша
россия
кндр (северная корея)
южная корея
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николай патрушев, сша, в мире, ким ё чжон, россия, кндр (северная корея), южная корея
17:31 06.04.2022 (обновлено: 17:36 06.04.2022)
 
Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион

Секретарь Совбеза Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, заявила, что в случае военной конфронтации со стороны Сеула Пхеньян может применить ядерное оружие. "Эти заявления сделаны в ответ на высказывания министра обороны Республики Корея Со Ука о возможности нанесения Сеулом превентивного удара по КНДР", - сказал Патрушев газете "Коммерсант". Сеул на протяжении многих лет занимал обдуманную и конструктивную позицию, направленную на недопущение конфронтации между двумя Кореями, отметил он.
"Вместе с тем очевидно, что такая взвешенная линия не могла устраивать Вашингтон, который оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея, что и нашло отражение в высказываниях руководства южнокорейского оборонного ведомства", - сказал Патрушев.
"Нагнетание напряженности вокруг Корейского полуострова является результатом деструктивной политики США, направленной на подрыв усилий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
11:06
Пекин: разработка AUKUS гиперзвукового оружия подрывает стабильность в АТР
К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в АТР, относится создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечениясвободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отметил Патрушев.
"Продвижению в вопросе урегулирования вокруг Корейского полуострова способствовала бы большая самостоятельность государств в принятии суверенных, отвечающих национальным интересам решений. Пока же зависимость отдельных стран от Вашингтона мешает реализации их собственных приоритетов, что отчетливо проявляется в том числе в сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал он.
"Убежден, что долгосрочный мир в субрегионе возможен только при отсутствии давления со стороны США. Провокации и другие деструктивные шаги с их стороны ведут только к усилению нестабильности и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, чего необходимо избежать", - добавил Патрушев.
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 11:39
МИД Китая призвал США прекратить "сеять раздор" по Южно-Китайскому морю
 
Николай ПатрушевСШАВ миреКим Ё ЧжонРоссияКНДР (Северная Корея)Южная Корея
 
 
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