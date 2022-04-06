17:31 06.04.2022 (обновлено: 17:36 06.04.2022)
Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион
Секретарь Совбеза Патрушев обвинил США в попытках подорвать Азиатско-Тихоокеанский регион
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Провокации со стороны США ведут только к усилению нестабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Ранее сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР, заявила, что в случае военной конфронтации со стороны Сеула Пхеньян может применить ядерное оружие. "Эти заявления сделаны в ответ на высказывания министра обороны Республики Корея Со Ука о возможности нанесения Сеулом превентивного удара по КНДР", - сказал Патрушев газете "Коммерсант". Сеул на протяжении многих лет занимал обдуманную и конструктивную позицию, направленную на недопущение конфронтации между двумя Кореями, отметил он.
"Вместе с тем очевидно, что такая взвешенная линия не могла устраивать Вашингтон, который оказывает беспрецедентное давление на Республику Корея, что и нашло отражение в высказываниях руководства южнокорейского оборонного ведомства", - сказал Патрушев.
"Нагнетание напряженности вокруг Корейского полуострова является результатом деструктивной политики США, направленной на подрыв усилий по обеспечению безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул он.
К действиям Вашингтона по слому архитектуры региональной безопасности в АТР, относится создание новых "разделительных линий" путем формирования таких альянсов, как "четырехсторонний диалог по безопасности" и AUKUS, накачивание региональных союзников США современным оружием, углубление территориальных противоречий в Южно-Китайском море, провокации под видом обеспечениясвободы судоходства, подогревание сепаратистских устремлений, отметил Патрушев.
"Продвижению в вопросе урегулирования вокруг Корейского полуострова способствовала бы большая самостоятельность государств в принятии суверенных, отвечающих национальным интересам решений. Пока же зависимость отдельных стран от Вашингтона мешает реализации их собственных приоритетов, что отчетливо проявляется в том числе в сложившейся ситуации вокруг Корейского полуострова", - сказал он.
"Убежден, что долгосрочный мир в субрегионе возможен только при отсутствии давления со стороны США. Провокации и другие деструктивные шаги с их стороны ведут только к усилению нестабильности и потенциально могут привести к вооруженному столкновению, чего необходимо избежать", - добавил Патрушев.