https://ria.ru/20220405/spetsoperatsiya-1781861113.html

Матвиенко вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации

Матвиенко вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации - РИА Новости, 05.04.2022

Матвиенко вручила госнаграды военнослужащим, участвовавшим в спецоперации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила медали "За отвагу" военнослужащим РФ, которые участвовали в спецоперации на Украине, в... РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T12:29

2022-04-05T12:29

2022-04-05T12:29

обострение ситуации в днр и лнр

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко по поручению президента РФ вручила медали "За отвагу" военнослужащим РФ, которые участвовали в спецоперации на Украине, в настоящее время находятся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского."Я знаю, что каждый из вас совершил подвиг, проявил мужество, и президент РФ издал указ о награждении вас государственными наградами", - сказала Матвиенко.Она подчеркнула, что для нее большая честь выполнить поручение президента и вручить награды российским военным.Глава Совфеда также поблагодарила медперсонал госпиталя. "Я хочу сказать огромные слова благодарности врачам, медсестрам, медбратьям за то, что они вместе с вами и в бою, и сегодня делают все, чтобы восстановить ваше здоровье", - сказала Матвиенко.По ее словам, в госпитале работают настоящие профессионалы. "И я уверена, что вы выздоровеете, обязательно вернетесь в строй. Я искренне вам желаю здоровья и выздоровления", - обратилась Матвиенко к военнослужащим.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, в мире, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф