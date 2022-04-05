https://ria.ru/20220405/spears-1781909757.html

Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары

Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары - РИА Новости, 05.04.2022

Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары

Американская певица Бритни Спирс заявила, что работает над мемуарами, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T16:46

2022-04-05T16:46

2022-04-05T16:46

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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что работает над мемуарами, сообщает издание USA Today.Как отмечает издание, прошло три месяца после выхода мемуаров сестры певицы Джейми Линн Спирс "Вещи, который я должна была рассказать". Ранее Бритни обвинила сестру и семью в том, что они разрушили ее жизнь и лгали о ее психическом состоянии во время 13-летнего опекунства, чтобы заработать деньги.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее родитель. Под его контролем также были финансы исполнительницы.В феврале американские СМИ сообщили, что Спирс получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Но в своем посте звезда не указала, когда выйдет ее автобиография и есть ли у ее мемуаров издатель. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бритни спирс, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, книги