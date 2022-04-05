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Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары - РИА Новости, 05.04.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары
Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары - РИА Новости, 05.04.2022
Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары
Американская певица Бритни Спирс заявила, что работает над мемуарами, сообщает издание USA Today. РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T16:46
2022-04-05T16:46
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что работает над мемуарами, сообщает издание USA Today.Как отмечает издание, прошло три месяца после выхода мемуаров сестры певицы Джейми Линн Спирс "Вещи, который я должна была рассказать". Ранее Бритни обвинила сестру и семью в том, что они разрушили ее жизнь и лгали о ее психическом состоянии во время 13-летнего опекунства, чтобы заработать деньги.Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее родитель. Под его контролем также были финансы исполнительницы.В феврале американские СМИ сообщили, что Спирс получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Но в своем посте звезда не указала, когда выйдет ее автобиография и есть ли у ее мемуаров издатель. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, бритни спирс, знаменитости, звезды, шоу-бизнес, книги
16:46 05.04.2022
 
Бритни Спирс рассказала, что пишет мемуары

Бритни Спирс заявила, что сейчас работает над мемуарами и ей трудно вспоминать прошлое

© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс
Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
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ВАШИНГТОН, 5 апр — РИА Новости. Американская певица Бритни Спирс заявила, что работает над мемуарами, сообщает издание USA Today.

"На данный момент я занимаюсь написанием книги, и это оказывает исцеляющий и терапевтический эффект... Еще трудно вспоминать прошлое", — СМИ цитирует пост певицы в Instagram*. Позже поп-принцесса удалила публикацию в соцсети.

Как отмечает издание, прошло три месяца после выхода мемуаров сестры певицы Джейми Линн Спирс "Вещи, который я должна была рассказать".
Ранее Бритни обвинила сестру и семью в том, что они разрушили ее жизнь и лгали о ее психическом состоянии во время 13-летнего опекунства, чтобы заработать деньги.
Отец Бритни Джейми Спирс контролировал большинство аспектов жизни своей дочери с 2008 года. В частности, все решения о выступлениях, записях, турах, шоу и даже личных встречах Бритни также принимал ее родитель. Под его контролем также были финансы исполнительницы.
В феврале американские СМИ сообщили, что Спирс получит 15 миллионов долларов за книгу, в которой она расскажет о своей карьере, "токсичной" жизни и семье. Но в своем посте звезда не указала, когда выйдет ее автобиография и есть ли у ее мемуаров издатель.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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