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Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ - РИА Новости, 05.04.2022
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Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ - РИА Новости, 05.04.2022
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ
Полиция не обнаружила признаков экстремизма в высказываниях в соцсетях преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
россия
ленинградская область
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция не обнаружила признаков экстремизма в высказываниях в соцсетях преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые обеспокоили студенческий совет, следует из материалов на сайте вуза.В марте СПбГУ направил в полицию для проверки обращение председателя студенческого совета вуза о преподавателе, чьи высказывания в соцсетях якобы направлены на возбуждение ненависти по признаку национальности."Тридцать первого марта… в Санкт-Петербургский государственный университет поступил ответ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которому "фактов о деятельности возможно нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму в настоящее время не установлено", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ заместителя ректора по безопасности Дмитрия Грязнова.По данным региональных СМИ, студсовет вуза обеспокоили высказывания автора курса новейшей истории Украины, который преподает на факультете международных отношений. Этот профессор ранее заявлял журналистам, что не писал провокационных постов.Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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россия, ленинградская область, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
14:29 05.04.2022
 
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ

СПбГУ: полиция не нашла признаков экстремизма в высказываниях профессора вуза в соцсетях

© Depositphotos / konstsemЗдание Санкт-Петербургского государственного университета
Здание Санкт-Петербургского государственного университета - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© Depositphotos / konstsem
Здание Санкт-Петербургского государственного университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция не обнаружила признаков экстремизма в высказываниях в соцсетях преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые обеспокоили студенческий совет, следует из материалов на сайте вуза.
В марте СПбГУ направил в полицию для проверки обращение председателя студенческого совета вуза о преподавателе, чьи высказывания в соцсетях якобы направлены на возбуждение ненависти по признаку национальности.
"Тридцать первого марта… в Санкт-Петербургский государственный университет поступил ответ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которому "фактов о деятельности возможно нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму в настоящее время не установлено", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ заместителя ректора по безопасности Дмитрия Грязнова.
По данным региональных СМИ, студсовет вуза обеспокоили высказывания автора курса новейшей истории Украины, который преподает на факультете международных отношений. Этот профессор ранее заявлял журналистам, что не писал провокационных постов.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
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