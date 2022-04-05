https://ria.ru/20220405/professor-1781893288.html
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ - РИА Новости, 05.04.2022
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ
Полиция не обнаружила признаков экстремизма в высказываниях в соцсетях преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые... РИА Новости, 05.04.2022
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
2022-04-05T14:29
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ленинградская область
санкт-петербург
санкт-петербургский государственный университет
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр – РИА Новости. Полиция не обнаружила признаков экстремизма в высказываниях в соцсетях преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), которые обеспокоили студенческий совет, следует из материалов на сайте вуза.В марте СПбГУ направил в полицию для проверки обращение председателя студенческого совета вуза о преподавателе, чьи высказывания в соцсетях якобы направлены на возбуждение ненависти по признаку национальности."Тридцать первого марта… в Санкт-Петербургский государственный университет поступил ответ ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которому "фактов о деятельности возможно нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму в настоящее время не установлено", - приводится в разделе "виртуальная приемная" СПбГУ ответ заместителя ректора по безопасности Дмитрия Грязнова.По данным региональных СМИ, студсовет вуза обеспокоили высказывания автора курса новейшей истории Украины, который преподает на факультете международных отношений. Этот профессор ранее заявлял журналистам, что не писал провокационных постов.Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ленинградская область, санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет
Полиция не нашла экстремизма в высказываниях профессора СПбГУ
СПбГУ: полиция не нашла признаков экстремизма в высказываниях профессора вуза в соцсетях