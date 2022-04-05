https://ria.ru/20220405/park-1781675466.html

Национальный парк "Земля леопарда"

Национальный парк "Земля леопарда" - РИА Новости, 05.04.2022

Национальный парк "Земля леопарда"

Национальный парк "Земля леопарда" – особо охраняемая природная территория Приморского края России, главной задачей которой является сохранение и восстановление РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T00:18

2022-04-05T00:18

2022-04-05T00:18

справки

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

фгбу "земля леопарда"

международный союз охраны природы

хасанский район

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Национальный парк "Земля леопарда" – особо охраняемая природная территория Приморского края России, главной задачей которой является сохранение и восстановление единственной в мире популяции дальневосточного леопарда – самой редкой в мире крупной кошки. В Красной книге Российской Федерации дальневосточный леопард, являющийся самым северным подвидом леопардов, относится к I категории как редчайший, находящийся на грани исчезновения подвид с крайне ограниченным ареалом, основная популяция которого находится в пределах России. Также дальневосточный леопард включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в приложение I к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Охота на леопарда запрещена с 1956 года. Исторически эти животные жили на юге Приморского края России, северо-востоке Китая и на всем Корейском полуострове. Но сегодня они обитают только на юго-западе Приморья и в приграничных с Россией районах Китая. Еще в начале XX века в приморских лесах обитали сотни дальневосточных леопардов, никогда не нападающих на людей. Все изменилось с началом хозяйственного освоения Приморского края. В конце XIX века закон об охоте разрешил населению Дальнего Востока России повсеместно истреблять тигров и леопардов. Усугубила ситуацию активная хозяйственная деятельность переселенцев, которая стремительно сокращала природный ареал хищников. Зверь оказался конкурентом для охотников и вредителем для оленеводов, что стало причиной его истребления. Создание на Дальнем Востоке в 1916 году заповедника "Кедровая падь" обеспечило леопарда безопасной территорией, однако для выживания целого подвида одного заповедника оказалось мало. В 1979 году в Хасанском районе Приморского края был создан заказник "Барсовый" площадью 106 тысяч гектаров, а в 1996 году – заказник "Борисовского плато" площадью более 60 тысяч гектаров, который располагался севернее "Барсового". Однако ситуация мало изменилась. Браконьерство, ежегодные пожары и вырубка лесов привели к тому, что к началу XXI века в дикой природе оставалось всего 30-40 дальневосточных леопардов. Подвид оказался на грани вымирания. Изменить ситуацию помогли утвержденная Государственным комитетом РФ по охране окружающей среды в 1998 году "Стратегия сохранения дальневосточного леопарда в России", основные положения которой касались "экстренных мер для ликвидации угрозы полного исчезновения" дальневосточного леопарда, и утвержденная распоряжением Минприроды России в 2013 году "Стратегия сохранения дальневосточного леопарда в Российской Федерации". Сложившуюся схему особо охраняемых природных территорий юго-западного Приморья решили реформировать. В 2008 году заказники "Барсовый" и "Борисовское плато" объединили в один заказник – "Леопардовый", площадь которого составила 169,5 тысячи гектаров. Постановлением правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 года был создан национальный парк "Земля леопарда", включивший в свой состав территорию заказника "Леопардовый" и прилегающие к нему территории. Он стал первым российским национальным парком, созданным для охраны животного мира. В 2019 году в состав национального парка вошел кластерный участок "Гамовский" площадью 6928 гектара у полуострова Гамова в Хасанском районе Приморья. В результате национальный парк "Земля леопарда" стал занимать 268797,12 гектара. Территория парка вытянута с севера на юг. Его западная граница на всем протяжении совпадает с государственной границей России с Китаем. Поверхность нацпарка почти плоская, местами заболоченная. Озеро Хасан, расположенное в пограничной зоне, является самым крупным на его территории. На горе Пологая берут начало все крупные реки парка. Более 80% территории нацпарка покрыты лесами. Они не были затронуты последним оледенением, что способствовало сохранению реликтовых растений и обитанию представителей тропической фауны. На территории национального парка встречаются 54 вида млекопитающих, около 300 видов птиц, семь видов амфибий, восемь видов рептилий и 12 видов рыб. Здесь обитают сразу четыре вида диких кошек – дальневосточный леопард, амурский тигр, обыкновенная рысь и дальневосточный лесной кот. Все, кроме рыси, являются краснокнижными. Из млекопитающих, внесенных в Красную книгу России, встречаются также амурский горал, гигантская бурозубка, японская могера. На территории нацпарка обитают гималайский и бурый медведи, харза, енотовидная собака, копытные (пятнистый и водяной олени, кабарга, сибирская косуля, кабан), а также выдра, маньчжурский заяц, землеройки и летучие мыши. На северо-востоке нацпарка находится охранная зона, образованная в соответствии с постановлением администрации Приморского края от 15 января 2013 года на прилегающих к нему территориях, которые не были изъяты у владельцев и пользователей. Ее площадь составляет 82 тысячи гектаров. Охранная зона играет роль буфера, смягчающего влияние человеческой деятельности на краснокнижных животных. В рамках программы по сохранению популяции дальневосточного леопарда на трассе Раздольное – Хасан, которая проходит в узком коридоре между особо охраняемыми территориями национального парка "Земля леопарда" и пересекает пути миграции хищника, в 2016 году был открыт первый в России экологический тоннель, который стал надземным переходом для животных над оживленной автодорогой. Особо охраняемые природные территории Приморского края: государственный природный биосферный заповедник "Кедровая падь" и национальный парк "Земля леопарда" находятся под управлением ФГБУ "Земля леопарда" (федеральное государственное бюджетное учреждение "Объединенная дирекция Государственного природного биосферного заповедника "Кедровая падь" и национального парка "Земля леопарда"), созданного приказом Минприроды России от 21 мая 2012 года. Учреждение, находящееся под управлением министерства природных ресурсов и экологии РФ, также осуществляет оперативное руководство Уссурийским и Дальневосточным морским заповедниками. Сотрудники национального парка занимаются не только охраной природных комплексов, но и научными исследованиями, изучением и мониторингом единственной сохранившейся популяции дальневосточного леопарда и юго-западной группировки амурского тигра для разработки рекомендаций по их сохранению. На "Земле леопарда" расположена крупнейшая в России сеть фотомониторинга. За благополучием диких животных наблюдают 450 фотоловушек, равномерно распределенных по всей территории национального парка. Национальный парк "Земля леопарда" оправдал свое существование: популяция дальневосточного леопарда выросла. В 2021 году сообщалось, что по данным промежуточного учета, в нем обитают около 110 этих хищников. В феврале 2022 году была утверждена третья по счету "Стратегия сохранения дальневосточного леопарда в Российской Федерации", целью которой является сохранение жизнеспособной популяции дальневосточного леопарда на юге Приморского края, численностью в долгосрочной перспективе не менее 150 особей. Это является критерием устойчивости подвида по оценкам научного сообщества. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), фгбу "земля леопарда", международный союз охраны природы, хасанский район