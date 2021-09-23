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В Приморье выросло число амурских тигров
В Приморье выросло число амурских тигров - РИА Новости, 23.09.2021
В Приморье выросло число амурских тигров
Ученые отмечают рост численности тигров в национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" в Приморье. РИА Новости, 23.09.2021
2021-09-23T04:30
2021-09-23T04:30
2021-09-23T10:30
приморский край
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Ученые отмечают рост численности тигров в национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" в Приморье.К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные с 450 фотоловушек: на "Земле леопарда" самая большая сеть мониторинга среди охраняемых территорий. Как рассказала старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина, среди зарегистрированных тигров — 12 новичков, в основном это молодые расселяющиеся особи из известных выводков.При этом, добавила специалист, рост численности тигра не сказывается на благополучии еще одного редчайшего вида, обитающего в нацпарке, — дальневосточного леопарда. Самки леопардов с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра.Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, занесен в Международную красную книгу. По последним данным, в России сейчас насчитывается более 600 особей.Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Основная часть популяции обитает на "Земле леопарда", а всего на российских охраняемых территориях сейчас 110 взрослых особей.
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приморский край, фгбу "земля леопарда", россия, общество, новости - туризм
04:30 23.09.2021 (обновлено: 10:30 23.09.2021)
В Приморье выросло число амурских тигров
На охраняемых территориях Приморья выросло число редких амурских тигров
ВЛАДИВОСТОК, 23 сен — РИА Новости. Ученые отмечают рост численности тигров в национальном парке "Земля леопарда" и заповеднике "Кедровая падь" в Приморье.
"На сегодняшний день местные охраняемые территории являются домом для 41 особи самых крупных представителей семейства кошачьих, а также 14 тигрят. Ранее, по данным за 2019 год, специалисты фиксировали 31 особь тигра", — сообщает "Земля леопарда".
К таким выводам специалисты пришли, проанализировав данные с 450 фотоловушек: на "Земле леопарда" самая большая сеть мониторинга среди охраняемых территорий.
Как рассказала старший научный сотрудник нацпарка Дина Матюхина, среди зарегистрированных тигров — 12 новичков, в основном это молодые расселяющиеся особи из известных выводков.
"Далеко не все из них задержатся в национальном парке, некоторые покинут его в поиске свободных территорий", — сказала она.
При этом, добавила специалист, рост численности тигра не сказывается на благополучии еще одного редчайшего вида, обитающего в нацпарке, — дальневосточного леопарда. Самки леопардов с котятами чаще регистрируются в местах с высокой плотностью тигра.
Амурский тигр — один из самых редких хищников на Земле, занесен в Международную красную книгу. По последним данным, в России сейчас насчитывается более 600 особей.
Дальневосточные леопарды живут только на юго-западе Приморского края
и на небольшом участке Китая
, граничащем с Россией. Основная часть популяции обитает на "Земле леопарда", а всего на российских охраняемых территориях сейчас 110 взрослых особей.