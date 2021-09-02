13:02 02.09.2021 (обновлено: 13:42 02.09.2021)
Амурскому тигру больше не грозит исчезновение, заявили в WWF России
WWF России: амурскому тигру и дальневосточному леопарду больше не угрожает исчезновение
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурский тигр по кличке Амур в Приморском сафари-парке
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Амурский тигр и дальневосточный леопард практически спасены от угрозы полного исчезновения, в первую очередь, благодаря государственным программам развития национальных парков "Амурский тигр" и "Земля леопарда" и деятельности природоохранных организаций, рассказал РИА Новости директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы России Петр Осипов на Восточном экономическом форуме.
Ранее специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил на ВЭФ, что угроза исчезновения редчайшего дальневосточного леопарда практически миновала.
"Сейчас уже отведены наши флаговые виды от опасной черты. Количество тигров увеличилось. По данным центра "Амурский тигр", это порядка 580 особей. Мы считаем, что от 540 до 580. Сейчас стоит задача, видимо, проведения сплошного учёта, чтобы окончательно понять количество особей. Также от опасной черты отошёл ещё один редкий вид хищников, это ещё одна большая кошка - дальневосточный леопард... Но расслабляться еще рано", - сказал Осипов.
По его словам, положительной динамики удалось достичь благодаря государственным программам, развитию сети особо охраняемых природных территорий, деятельности природоохранных организаций и специально созданных для этого АНО "Дальневосточные леопарды" и АНО "Центр "Амурский тигр"".
Он отметил, что сейчас весь ареал обитания дальневосточного леопарда в России включен в территорию национального парка "Земля леопарда", который создан в свое время при содействии Сергея Иванова.
Сообщалось, что по данным промежуточного учёта, в нацпарке "Земля леопарда" обитают около 110 леопардов.
"Животные границ не видят. И тигр, и леопард - это кошки, а любая кошка хорошо прыгает и лазает, поэтому все наши пограничные инженерно-технические сооружения - детский лепет. Они совершенно спокойно ходят из России в Китай. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" много раз отмечали, что через границу ходят самочки, там (в Китае - ред.) знакомятся с кавалерами, потом котят выводить возвращаются в Россию. Здесь безопаснее", - рассказал он.
По словам эксперта, в Китае ареал обитания этих кошек больше, но на территории России меньше жителей, а леса более богаты потенциальной добычей, что важно для выращивания потомства.
Осипов отметил, что недавно на китайской территории создан парк тигров и леопардов, идёт рост поголовья копытных, поэтому имеется надежда на увеличение количества тигров и леопардов также по ту сторону российской границы.
Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы работает на территории бассейна Амура - в пяти регионах Дальнего Востока: Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском и Приморском краях, Забайкалье. Фонд занимается защитой природной среды и редких видов животных и птиц: тигров и леопардов, дальневосточного аиста, журавлей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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