13:27 05.04.2022 (обновлено: 14:09 05.04.2022)
Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes
Лисин сместил Мордашова с первого места в списке богатейших россиян по версии Forbes
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
Председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин возглавил российскую часть списка Forbes, сместив с этой позиции совладельца "Северстали" Алексея Мордашова, а основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в тройку лидеров.
Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. По данным издания, спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции стран запада за несколько дней почти вдвое сократили состояние российских бизнесменов. "В этом году в список прошли лишь 88 миллиардеров (из России - ред.) - на 35 меньше, чем годом ранее. Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд.", - отмечает Forbes.
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"Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза и Великобритании и покинул первую строчку рейтинга, переместившись с оценкой состояния в 13,2 миллиарда долларов на пятое место. Теперь российскую часть глобального списка Forbes возглавляет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов", - говорится в материале.
На втором месте расположился президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 17,3 миллиарда долларов, замыкает тройку лидеров основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов), причем он стал единственным бизнесменом не из промышленного сектора, вошедшим в десятку.
"Основателю Telegram помогли не столько собственные успехи, сколько неудачи соседей по списку: за год Павел Дуров потерял $2,1 млрд, но при этом смог обойти совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова", - отмечает Forbes. Михельсон, чье состояние оценивается в 14 миллиардов долларов, расположился на четвертом месте.
Впервые в российскую часть глобального списка миллиардеров вошли основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов (с состоянием в 2,4 миллиарда долларов) и совладелец "Фармстандарта" Егор Кульков (2 миллиарда долларов).
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