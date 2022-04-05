https://ria.ru/20220405/lisin-1781879181.html

Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes

Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes - РИА Новости, 05.04.2022

Лисин возглавил список самых богатых россиян по версии Forbes

Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин возглавил российскую часть списка Forbes, сместив с этой позиции совладельца РИА Новости, 05.04.2022

2022-04-05T13:27

2022-04-05T13:27

2022-04-05T14:09

владимир лисин

экономика

россия

forbes

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин возглавил российскую часть списка Forbes, сместив с этой позиции совладельца "Северстали" Алексея Мордашова, а основатель мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в тройку лидеров.Американский журнал Forbes опубликовал 36-й ежегодный рейтинг богатейших людей мира. По данным издания, спецоперация на Украине и последовавшие за ней санкции стран запада за несколько дней почти вдвое сократили состояние российских бизнесменов. "В этом году в список прошли лишь 88 миллиардеров (из России - ред.) - на 35 меньше, чем годом ранее. Суммарное состояние вошедших в глобальный список Forbes россиян сократилось с $606,2 млрд до $352,8 млрд.", - отмечает Forbes."Совладелец "Северстали" Алексей Мордашов попал под санкции Евросоюза и Великобритании и покинул первую строчку рейтинга, переместившись с оценкой состояния в 13,2 миллиарда долларов на пятое место. Теперь российскую часть глобального списка Forbes возглавляет бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов", - говорится в материале.На втором месте расположился президент "Норникеля" Владимир Потанин с состоянием в 17,3 миллиарда долларов, замыкает тройку лидеров основатель Telegram Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов), причем он стал единственным бизнесменом не из промышленного сектора, вошедшим в десятку."Основателю Telegram помогли не столько собственные успехи, сколько неудачи соседей по списку: за год Павел Дуров потерял $2,1 млрд, но при этом смог обойти совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона и основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова", - отмечает Forbes. Михельсон, чье состояние оценивается в 14 миллиардов долларов, расположился на четвертом месте.Впервые в российскую часть глобального списка миллиардеров вошли основатель инвесткомпании Freedom Holding Тимур Турлов (с состоянием в 2,4 миллиарда долларов) и совладелец "Фармстандарта" Егор Кульков (2 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20211229/bogatstvo-1765930368.html

https://ria.ru/20220401/milliardery-1781250649.html

https://ria.ru/20220324/milliardery-1779672194.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир лисин, экономика, россия, forbes